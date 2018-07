Mannheim. (pol/mare) Derzeit kommt es an der Autobahn A6 zwischen dem Mannheimer Kreuz und dem Autobahndreieck Viernheim auf den Grünflächen unmittelbar rechts neben der Fahrbahn zu mehreren Bränden. Das teilt die Polizei mit.

Die Rauchentwicklung ist so stark, dass der rechte Fahrstreifen in Richtung Frankfurt gesperrt werden musste. Was diese Brände auslöste ist bislang noch unbekannt. Mehrere Autofahrer hatten gegen 14.40 Uhr das Lagezentrum des Polizeipräsidiums über die Flächenbrände informiert.

Informationen zum Außmaß der Brände liegen ebenfalls noch nicht vor.