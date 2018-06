Hockenheim. (pol/mare) Für einen Polizeieinsatz sorgte am Donnerstagabend ein Schwerlasttransport auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Mannheim. Das teilen die Beamten am Freitag mit.

Der Transport bestand aus drei Lastzügen, die jeweils mit rund 60 Meter langen Windradteilen beladen waren. Dieser sollte zur Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten auf die Tank- und Rastanlage Hockenheimring Ost einfahren.

Aufgrund der Parkplatzsituation musste der Transport jedoch schon im Einfahrtsbereich stoppen und stand schließlich auf der Zufahrt und dem Standstreifen.

Durch das Verkehrskommissariat mussten zunächst zwölf verbotswidrig geparkte Lastwagen entfernen, um den speziell für Schwerlastfahrzeuge vorgesehenen Fahrstreifen frei zu machen.

Nach rund 30 Minuten konnte der Schwerlasttransport dort schließlich gefährdungsfrei abgestellt werden und verbleibt bis zum Montag dort.