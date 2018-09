A5/Walldorfer Kreuz. (pri/rl) Zu einem schweren Unfall auf der A5 in Richtung Heidelberg kam es gegen 12 Uhr am Montag. Ein Kleinlastwagen war rund 300 Meter vor dem Walldorfer Kreuz in das Ende eines Staus. Es kam zu einer Karambolage, bei der vier Autos und ein Kleinlastwagen zusammengeschoben wurden.

Bei dem Unfall wurden laut Polizeibericht sieben Personen leicht verletzt, die nach der Erstversorgung vor Ort in Krankenhäuser gebracht wurden.

Nach dem Unfall sind der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt, zwischen Kronau und dem Walldorfer Kreuz kam es in Richtung Heidelberg zur mehr als acht Kilometern Stau.