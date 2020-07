A5 bei Hirschberg/Dossenheim. (RNZ) Die Sanierung auf der Autobahn A5 zwischen Hirschberg und Dossenheim in Fahrtrichtung Kalrsruhe ist gut vorangekommen. Entsprechend wird die Autobahn früher als erwartet wieder komplett freigegeben, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) mitteilt.

Demnach gilt für den Verkehr in Richtung Frankfurt ab Freitag, 10. Juli, wieder freie Fahrt. In die Gegenrichtung kann der Verkehr ab Sonntag, 12. Juli, wieder ohne Beeinträchtigung fließen.

Grund für die zügige Erledigung der Maßnahme ist laut RP der Zwei-Schicht-Betrieb. Im Gegensatz zu den Arbeiten in Richtung Frankfurt war diese Sanierung in herkömmlicher Bauweise den Tag über ausgeführt worden. Ursprünglich war vorgesehen, die Autobahn am 16. Juli wieder komplett zu öffnen.

Auf einer Länge von 3,5 Kilometern wurde der Asphalt abgebrochen und in Betonbauweise erneuert. Die gesperrten Bereiche der Anschlussstelle Ladenburg erhielten einen neuen Asphaltbelag. Zudem wurden die Schutzeinrichtungen an beiden Fahrbahnrändern komplett erneuert.

Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund sieben Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Info: Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen im Internet, unter www.baustellen-bw.de. Die Verkehrslage in Baden-Württemberg - jederzeit und immer aktuell mit der "VerkehrsInfo BW"- App der Straßenverkehrszentrale Baden- Württemberg. Weitere Informationen zum Thema Verkehr und den Link zum kostenlosen Download finden Sie unter https://www.svz-bw.de