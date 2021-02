Von Stefan Hagen

Hemsbach/Heppenheim. Es muss eine schreckliche Zeit der Ungewissheit für die Besitzer von drei Pferden gewesen sein, die am Donnerstag in einen schweren Verkehrsunfall auf der A 5 zwischen Heppenheim und Hemsbach in Fahrtrichtung Heidelberg verwickelt wurden. Erst nach einer aufwendigen Befreiungsaktion stand rund eine Stunde nach dem Unfall fest, dass die Tiere offenbar nur leicht verletzt wurden.

Zuvor war laut Polizeiangaben gegen 9.25 Uhr ein 32 Jahre alter Audi-Fahrer aus dem Raum Stuttgart auf den Anhänger des Pferdetransporters, in dem sich ein Tier befand, aufgefahren. Anschließend krachte der Anhänger auf das Zugfahrzeug, in dem zwei weitere Pferde transportiert wurden. Der Anhänger riss dabei ab, der Transporter geriet ins Schlingern, kippte um und blockierte die Fahrbahn.

Anschließend hatten Polizei, Rettungskräfte, die Tierrettung Rhein-Neckar sowie ein Tierarzt alle Hände voll zu tun. Die Autobahn wurde in beide Richtungen voll gesperrt, weil eine Panikreaktion der Pferde nicht ausgeschlossen werden konnte.

Vor Ort war auch Michael Sehr von der Tierrettung Rhein-Neckar, der sich erfolgreich seinen Weg durch die Rettungsgasse gebahnt hatte. Einem seiner Kollegen gelang das nicht, immer wieder versperrten ihm unvernünftige Autofahrer den Weg. "Er hat schließlich aufgegeben", ärgerte sich Sehr gegenüber der RNZ. Später meldete die Polizei zwei Anzeigen gegen Autofahrer, die die Rettungsgasse blockiert haben.

Nach kurzer Zeit hatten die Einsatzkräfte die Lage sondiert. Im umgestürzten Transporter lag ein Pferd auf der Seite, das andere stand aufrecht. Ein Veterinär verabreichte den nervösen Tieren ein leichtes Beruhigungsmittel, dann wurde das Dach des Zugfahrzeugs aufgetrennt und die Tiere herausgeholt. "Die Pferde sahen so weit gut aus", sagte Michael Sehr. Er habe an einem Tier lediglich Abschürfungen erkennen können. Die Autobahn in Richtung Norden konnte zu diesem Zeitpunkt wieder freigegeben werden, die Fahrbahn Richtung Heidelberg blieb bis gegen 12.30 Uhr gesperrt.

Der Audifahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 45-jährige Fahrerin des Pferdetransporters und ihre 28 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Zum Zustand der Pferde konnte Stunden später auch das Polizeipräsidium Südhessen, das für diesen Autobahnabschnitt zuständig ist, keine näheren Angaben machen. "Die Tiere sind in der Obhut ihrer Besitzer." Mehr wisse man auch nicht, sagte eine Polizeisprecherin auf RNZ-Anfrage.

Update: Donnerstag, 4. Februar 2021, 20 Uhr

Vollsperrung nach Unfall mit Pferde-Transporter aufgehoben

Tier-Transporter kippte nach Crash - Richtung Süden gab es kein Durchkommen

Hemsbach. (make/pol) Am Donnerstagvormittag musste die Autobahn A5 zwischen Heppenheim und Hemsbach nach einem schweren Unfall mit einem Transporter für drei Pferde komplett gesperrt werden. Erst gegen 12.30 Uhr konnten die letzten Fahrspuren wieder freigegeben werden - nach beinahe drei Stunden.

Wie die Polizei Südhessen mittlerweile bestätigte, war es an der Anschlussstelle Hemsbach zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pferdetransporter und einem Auto gekommen. Ein 32 Jahre alter Audi-Fahrer aus dem Raum Stuttgart war in den Anhänger des Pferdetransporters gefahren. Darin befand sich ein Pferd.

Dadurch krachte der Anhänger auf das Zugfahrzeug, in dem zwei weitere Pferde transportiert wurden. Der Anhänger löste sich vom Zugfahrzeug, das dann ins Schleudern geriet und mit den beiden Tieren auf die Fahrbahn umkippte.

Der Audifahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Unverletzt blieben die 45 Jahre alte Fahrerin aus dem Landkreis Cloppenburg und ihre 28-jährige Beifahrerin aus Osnabrück.

Die beiden Pferde aus dem Haupttransporter mussten geborgen werden. Dafür wurde das Dach des umgekippten Zugfahrzeugs aufgetrennt.

Ein Tierarzt wurde zur Beruhigung der geschockten Tiere hinzugezogen. Laut Polizei haben die drei Pferde "keine nennenswerten" Verletzungen erlitten.

Für die Rettung der Tiere war die Feuerwehr Heppenheim mit Wehren aus den umliegenden Gemeinden im Einsatz.

Für die Bergungsarbeiten musste zeitweise auch die Gegenfahrbahn in Richtung Darmstadt gesperrt werden. Die Fahrbahn in Richtung Süden war bis 12.25 Uhr zwischen Hemsbach und Heppenheim weiterhin gesperrt.

Wie die Polizei weiterhin mitteilt, wurden zwei Autofahrer angezeigt, weil sie die Rettungsgasse blockiert und befahren hatten.

Eine Autofahrerin aus dem Raum Heidelberg blieb an ihrem 66-jährigen Geburtstagstag als Pannenfahrzeug zunächst im Stau liegen. Die Autobatterie gab ihren Geist auf. Beamte der Autobahnpolizei konnten dem Geburtstagskind erfolgreich Starthilfe ins neue Lebensjahr geben.

