Heidelberg. (rnz/mare) Es wird rege gebaut auf den Autobahnen in unserer Region. Da bleiben Verkehrsbeeinträchtigungen natürlich nicht aus. So wird etwa die A6 bei Sinsheim an zwei Juli-Wochenenden komplett dicht gemacht. Auch auf der A656 in Richtung Heidelberg kommt es zur Vollsperrung. Und am kommenden Wochenende, von Freitag (29. Juni) bis Sonntag (1. Juli), gibt es auf der A5 am Heidelberger Kreuz kein Durchkommen, wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilt.

Im Auftrag des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe, der Städte Heidelberg und Eppelheim wird die Brücke über die A5 zwischen Heidelberg-Pfaffengrund und Eppelheim neu gebaut. Hierzu wurde die bestehende Brücke vollständig abgerissen.

Am kommenden Wochenende von Freitag, 22 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, muss nun die A5 zwischen der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Heidelberg in beiden Richtungen voll gesperrt werden.

Das sind die Umleitungen

Für die Fahrtrichtung Frankfurt-Karlsruhe wird für den Fernverkehr eine Umleitung ab dem Kreuz Weinheim über die A659 in Richtung Mannheim und A6 in Richtung Heilbronn zum Kreuz Walldorf ausgeschildert.

Für die Fahrtrichtung Karlsruhe-Frankfurt wird eine Umleitung ab dem Walldorfer Kreuz über die A6 in Richtung Mannheim und A659 in Richtung Weinheim zum Kreuz Weinheim ausgewiesen.

Heidelberg und Mannheim sind aus Richtung Frankfurt ab dem Heidelberger Kreuz über die A656 sowie aus Richtung Karlsruhe ab der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen über die Bundesstraße B535 erreichbar.

Was wird genau gemacht?

Die ausführenden Baufirmen müssen sich an diesem Wochenende an einen sehr eng getakteten Zeitplan halten, um die Autobahnsperrung so kurz wie möglich zu halten. In der Nacht von Freitag auf Samstag wird zunächst ein Mobilkran auf der Autobahn aufgebaut und die ersten von insgesamt 22 sogenannten VFT-Trägern geliefert.

Die Anlieferung der Träger erfolgt hierbei ausschließlich über die gesperrte Autobahn. Ab dem frühen Samstagmorgen erfolgt dann der Einhub der Träger, der voraussichtlich bis Sonntagnachmittag andauern wird. Am Sonntagabend wird dann die A5 pünktlich um 22 Uhr wieder freigegeben.

Zeitgleich wird auch an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen gebaut. Durch die enge Abstimmung der Baustellen können Beeinträchtigungen für den Autobahnverkehr auf ein möglichst kleines Zeitfenster begrenzt werden, so die RNV.

Die Brücke über die A5 war über 80 Jahre alt und musste dringend erneuert werden. Im Zuge dessen wird die Straßenbahntrasse auf der Brücke und bis zur Kreuzung Hilda-/Hauptstraße in Eppelheim zweigleisig ausgebaut. Das soll die Leistungsfähigkeit der gesamten Strecke verbessern. Der Neubau der Brücke zwischen Heidelberg und Eppelheim wird voraussichtlich bis Ende 2018 dauern.

Umleitungen für Busse und Individualverkehr

Der Verkehr wird während der gesamten Bauzeit über die Friedrich-Schott-Straße im Pfaffengrund, die Friedrich-Schott-Brücke und die Wieblinger Straße in Eppelheim umgeleitet.

Auch der Schienenersatzverkehr der Linie 22 und die Busse der Moonliner-Linie M2 fahren diese Umleitung. Ausführliche Informationen zu den Busumleitungen gibt es unter www.rnv-online.de/BAB-Bruecke sowie unter www.heidelberg-mobinetz.de.

Radfahrer und Fußgänger können zur Querung der Autobahn entweder im Norden die Friedrich-Schott-Brücke oder im Süden den Baumschulenweg, Wirtschaftswegbrücke und Leonie-Wild-Straße nutzen.

Das Mobilitätsnetz Heidelberg: Der Neubau der Autobahnbrücke über die A5 ist das vierte Teilprojekt, das im Rahmen des Mobilitätsnetzes Heidelberg umgesetzt wird. 2015 wurde die Kurfürsten-Anlage zwischen Adenauerplatz und Römerkreis umgebaut. Im Juli 2016 haben die Arbeiten für die neue Bahnstadt-Straßenbahn begonnen. Seit Anfang 2017 wird die Trasse in der Eppelheimer Straße im Pfaffengrund umgebaut. Ende Juli2018 beginnt der Umbau der Haltestelle Hauptbahnhof Nord.