A5 bei Weinheim. (pol/rl) Ein falscher Polizeibeamter trieb auf der Autobahn A5 bei Weinheim am Donnerstagabend sein Unwesen. Ein 19-jähriger Opel-Fahrer war kurz nach 22 Uhr auf der linken Fahrspur von Weinheim in Richtung Heidelberg unterwegs. In Höhe Weinheim bemerkte er, wie sich wie ein Auto mit Blaulicht von hinten näherte.

Nachdem der Opel einen anderen Wagen überholt hatte wechselte er wieder auf die rechte Spur. Nun überholte der "Polizeiwagen" und setzte sich vor den Opel. In der Heckscheibe erschien nun eine Leuchtschrift "Polizei - Bitte folgen".

Der 19-Jährige folgte dem Wagen, bemerkte dabei aber, dass das dessen Kennzeichen manipuliert war und die HU-Plakette fehlte. Der Polizeiwagen lenkte ihn auf einen Parkplatz, wo beide Autos anhielten und der vermeintliche Polizist ausstieg.

Weil der 19-Jährige zwischenzeitlich misstrauisch geworden war, verschloss seinen Opel. Dadurch leuchtete an seinem Opel der Blinker auf und es war ein deutliches Klacken zu hören. Daraufhin lief der "Polizist" wieder zu seinem Wagen und fuhr davon.

Der Opel-Fahrer konnte den Verdächtigen nicht näher beschreiben. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.