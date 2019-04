Ladenburg/Heddesheim. (pol/mare) "Es hätte Unfälle gegeben." Polizeisprecher Norbert Schätzle drückte zwar sein Bedauern aus, warum am Dienstagnachmittag eine Kuh an der Autobahn A5 bei Ladenburg von der Polizei erschossen werden musste. Doch die Gefahr, die von den Tieren ausging, war in diesem Fall größer.

Aber von vorne: Drei Kühe haben am Dienstagnachtmittag Polizei, Auto- und Bahnfahrer in Atem gehalten. Die Tiere waren gegen 13 Uhr von einem Aussiedlerhof zwischen Heddesheim und Ladenburg ausgebüxt. Und auf dem Weg in Richtung Autobahn.

"Eine Kuh konnten wir schnell einfangen", berichtet Polizeisprecher Schätzle vom Einsatz der alarmierten Beamten. Das Tier wurde zurück auf den Bauernhof gebracht und dem Landwirt übergeben.

Kühe auf der A5 bei Ladenburg - Die Fotogalerie





















































































Doch die anderen beiden Kühe bereiten den Polizisten größere Mühen und ließen sich nicht so einfach bändigen. Sie waren drauf und dran, mitten in den Nachmittagsverkehr auf der A5 zu platzen. Bei einer Kuh blieb den Beamten nichts anderen übrig, als es zu erschießen. "Das ist Schade", so der Polizeisprecher. "Aber es ging nicht anders."

Gegen 14.30 Uhr wurde vorsorglich auch die A5 dicht gemacht. "Wir haben die Autobahn blockiert", so Norbert Schätzle. Die Sperrung dauerte zwar nur zehn Minuten. Der entstandene Stau war dennoch entsprechend groß. Auch auf den Bundes- und Landesstraßen kam es zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Die Bahnstrecke Karlsruhe-Frankfurt musste zudem um 15.10 Uhr gesperrt werden. Der Zugverkehr konnte hier gegen 15.50 Uhr wieder freigegeben werden.

Blieb aber noch eine Kuh: Gemeinsam mit dem Bauern versuchten etliche Polizisten nun, das Tier, das nun auf den Feldern einzufangen. Was aber gar nicht so leicht war. "Wir wollten das Tier begleiten", erzählt der Polizeisprecher. "Doch die Kuh war sehr aggressiv gegenüber den Beamten."

Also wurde auch die Tierrettung Rhein-Neckar verständigt, die etwa mithilfe eines Blasrohrs die wilde Kuh bändigen sollte. Doch so weit kam es nicht.

"Das Tier wurde offenbar müde, die Gegenwehr ließ nach", sagt Norbert Schätzle. So konnte der Wiederkäuer schließlich geschnappt und zurück auf den Hof gebracht werden.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Kein routinierter Tag. Weder für die Beamten. Noch für die Kühe

Update: Dienstag, 30. April 2019, 17.10 Uhr