Heidelberg. (dpa-lsw) Die Sperrung der Autobahn A5 am Heidelberger Kreuz hat am Wochenende für Verkehrsbehinderungen und Staus vor allem auf den Ausweichstrecken geführt. Die A6 und die A67 mussten deutlich mehr Verkehr aushalten als an normalen Tagen, wie der Verkehrswarndienst beim Innenministerium am Sonntag mitteilte.

Beide Strecken sind als Umleitungen für den Fernverkehr ausgewiesen. Auf der A6 staute sich der Verkehr am Wochenende nach Angaben eines Sprechers in beiden Fahrtrichtungen immer wieder mehrere Kilometer lang.

Auf der Überleitung von der A5 auf die A6 stockte es in Richtung Heidelberg zwischen Bruchsal und dem Kreuz Walldorf am Samstagmittag auf neun Kilometern Länge. Direkt an den Abfahrten vor dem gesperrten Streckenabschnitt war die Lage dagegen ruhig. Auch auf den umliegenden Landstraßen habe es kaum Beeinträchtigungen gegeben, sagte ein Sprecher des Dienstes am Sonntag.

Die A5 ist seit dem Freitagabend zwischen der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Heidelberg in beide Richtungen gesperrt, weil dort eine neue Brücke gebaut wird. Die Sperrung sollte voraussichtlich bis Sonntagabend 22.00 Uhr dauern. Die neue Brücke soll Pfaffengrund und Eppelheim verbinden. Der Neubau ersetzt eine 80 Jahre alte Brücke.