Sinsheim. (pol/mare) Die Räder eines Schwertransports sind Dienstagnacht im wahrsten Sinne des Wortes heiß gelaufen: Auf der Autobahn A 6 bei Sinsheim haben die Reifen des Lasters Feuer gefangen. Die Fahrbahn war noch bis in die Mittagstunden des Mittwochs gesperrt.

Aber von vorne: Ausgangsort der Fahrt war am Dienstagnachmittag eine Gemeinde im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Auf dem Weg in den Enzkreis über die A 6 bemerkte der 53-jährige Fahrer des Schwertransports gegen 23.30 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Sinsheim in Fahrtrichtung Mannheim das Feuer: Die Reifen des 40 Meter langen Anhängers waren in Brand geraten. Der Fahrer hielt daraufhin noch im Bereich einer Baustelle an. Auf dem Anhänger des insgesamt 105 Tonnen wiegende Transporter-Gespanns wurde ein knapp 65 Tonnen schweres Sockelteil eines Windrades transportiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein technischer Defekt der Bremseinrichtung des Anhänger das Feuer ausgelöst haben. Die Feuerwehr Sinsheim war schnell mit neun Wehrmännern vor Ort und löschte den Brand. Der Schwertransporter konnte nicht mehr weiterfahren, weshalb die A 6 musste in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt blieb. Der Verkehr wurde noch an der Anschlussstelle Sinsheim ausgeleitet.

Die Umlade-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten waren bis 12 Uhr am heutigen Mittwoch in vollem Gange. "Das Sockelteil muss abgeladen werden, dann muss ein Ersatzfahrzeug kommen, dann muss das Teil wieder aufgeladen werden", sagte der Sprecher.

Am Mittwochmorgen war ein Schwerlastkran, der bis zu 70 Tonnen Gewicht anheben kann, im Einsatz, um den 65 Tonnen schweren Anhänger zu bewegen. Nach dem Umladen setzte der Schwertransport seine Fahrt mit einem Ersatz-Vierachs-Anhänger ("Nachläufer"), zum Bestimmungsort im Enzkreis fort.

Gegen 12 Uhr wurde die A 6 am Mittwoch wieder freigegeben. Die Strecken waren hoch belastet: Der Rückstau auf der A 6 betrug zeitweise zehn Kilometer.

Update: 14. Februar 2018, 16.30 Uhr