Mannheim. (RNZ/ppf) Seit Mitte März veröffentlicht die RNV Informationen zur Auslastung ihrer Busse und Bahnen. Die Empfehlungen wurden nun geringfügig angepasst: In der Zeit von 6 Uhr bis 8 Uhr verzeichnete die RNV in den letzten Tagen eine etwas höhere Auslastung ihrer Busse und Bahnen im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Im Durchschnitt ist in diesem Zeitfenster eine mittlere Auslastung der Fahrzeuge zu erwarten.

Nach wie vor sind die Fahrzeuge der RNV linienübergreifend vor allem in den Zeitfenstern von 8 Uhr bis 12 Uhr sowie nach 18 Uhr eher schwach besetzt. Damit eignen sich diese Uhrzeiten besonders dafür, terminunabhängige Besorgungen, wie zum Beispiel Einkäufe oder ähnliches, zu erledigen. Zwischen 12 Uhr und 16 Uhr dagegen ist die Auslastung tendenziell eher höher. Detaillierte Informationen stehen unter www.rnv-online.de/auslastung zur Verfügung.

Weitere Informationen sind unter www.rnv-online.de/coronavirus zu finden.

Update: Mittwoch, 31. März 2021, 18.22 Uhr

RNV empfiehlt Nutzung der "Schwachlastzeiten"

Mannheim. (RNZ/rl) Nachdem seit Montag die coronabedingten Kontaktbeschränkungen gelockert wurden, rechnet die Rhein-Neckar-Verkehr auch mit einem Anstieg der Fahrgastzahlen. Damit auch in den Bussen und Bahnen die Sicherheitsabstände bestmöglich eingehalten werden können, sollten terminunabhängige Fahrten nach Möglichkeit in den "Schwachlastzeiten" abseits des Berufsverkehr am Morgen und Abend stattfinden.

Dazu veröffentlicht die RNV nun die aktuellen Auslastungen der Busse und Bahnen. Aktuell seien diese vor allem zwischen 8 und 11 Uhr sowie nach 18 Uhr eher schwach besetzt. Damit eigneten sich diese Uhrzeiten besonders für terminunabhängige Besorgungen, wie Einkäufe oder ähnliches. Zwischen 12 und 16 Uhr sei die Auslastung tendenziell höher.

Detaillierte Informationen gibt es unter www.rnv-online.de/auslastung.

Info: Nach wie vor gilt in allen Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund- und Nasenbedeckung. Zudem werden Fahrgäste dringend darum gebeten, die geltenden Abstands- und Hygieneregelungen zu beachten. Mehr dazu gibt es unter www.rnv-online.de/coronavirus.