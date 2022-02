In Landau in der Pfalz wird schon seit 1955 Erdöl gefördert. Foto: dpa

Von Harald Berlinghof

Neulußheim. Ökologisch bedeutsame Flächen, landwirtschaftliche Nutzung und Siedlungsflächen: Man ist im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft "Horan" der Kommunen Hockenheim, Reilingen, Altlußheim und Neulußheim nicht in der saudischen Wüste oder in Sibirien. Daher müssen im Vorfeld einer seismischen Erdölsuche Absprachen mit Kommunen, Grundstücksbesitzern und Behörden getroffen werden. Das hindert allerdings die beiden beteiligten Unternehmen Neptune Energy und Palatina Geo Con Speyer nicht daran, hier nach Öl zu suchen.

Allerdings: Die Rohstoffe im Boden gehören dem Land und dem Staat. Die vergeben die jeweilige Explorations- und Fördererlaubnis. Wenn es denn soweit kommen sollte, dass irgendwann zunächst Probebohrungen stattfinden und vielleicht auch wirtschaftlich Öl gefördert werden kann (wie in Landau seit 1955 und in Speyer-Römerberg seit 2008), dann wird das Rohöl an die Raffinerie in Karlsruhe verkauft. Das Land Baden-Württemberg erhält dafür eine Kompensation in Höhe von 15 Prozent.

Mitten durch das "Horan"-Gebiet zieht sich zwischen der Großen Kreisstadt Hockenheim und den drei kleineren Orten eine der vier Suchlinien, wo mit Hilfe von Schall ab dem 24. Februar nach Erdöl gesucht werden soll. Der 24. Februar ist noch nicht ganz gesichert, gilt aber als wahrscheinlich. Bis zu zwei oder drei Wochen lang werden dann drei sogenannte Vibro-Seis-Fahrzeuge mit Hilfe von Schallwellen den Untergrund entlang von vier rechtsrheinischen Linien bis in eine Tiefe von drei Kilometern absuchen.

Insgesamt haben die vier Linien eine Länge von 31 Kilometern. Eine der geografischen Linien beginnt am Rheindamm bei Altlußheim und verläuft bis zur A67. Nördlich davon reicht eine Messlinie vom Gewerbegebiet Talhaus bis in die Schwetzinger Hardt, eine dritte Linie beginnt auf Pfälzer Seite und endet am Philippsburger Rheinbogen. Die vierte schließlich führt an Oberhausen-Rheinhausen vorbei, wo die Umsetzung allerdings noch nicht gesichert ist, und reicht zwischen Waghäusel und St. Leon-Rot hindurch bis zur A5.

Bei Altlußheim kommt die Untersuchungslinie am dichtesten an die Wohnbebauung heran. Trotzdem werden die Bewohner in ihren Häusern nichts von den Bodenvibrationen spüren. "Wir halten uns aber an vorgegebene Höchstwerte und Mindestabstände, die eigentlich für denkmalgeschützte Gebäude gelten", verspricht man bei Neptune Energy.

Ein Zittern des Bodens, das sich etwa so auswirkt wie ein Lastwagen, der über eine Brücke fährt, kann man nur in unmittelbarer Nähe zu den Spezialfahrzeugen spüren. Die Messungen auf baden-württembergischer Seite wurden beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Freiburg beantragt und ein Hauptbetriebsplan genehmigt. Absprachen mit den Kommunen, dem Forst und den Naturschutzverbänden sind erfolgt und Gestattungsverträge unterschrieben.

Die Fahrzeuge besitzen eine schwere Metallplatte, die hydraulisch auf den Boden abgesenkt werden kann. Die Vibrationen, die man benötigt, um Schallwellen in den Boden zu schicken, werden von Elektromotoren erzeugt. Etwa alle 50 Meter soll es eine Schallwellenvibration für die Dauer von zehn bis zwölf Sekunden geben. Die Schallwellen dringen in den Boden ein und werden an geologischen Schnittstellen gebrochen und reflektiert. Ein Computersystem kann aus den reflektierten Schallwellen ein Abbild des Untergrunds erstellen. Aus diesen Daten können Erkenntnisse über Erdölvorkommen gewonnen werden.

Entlang der vier Linien sollen sich die schweren Fahrzeuge so weit als möglich auf befestigtem Gelände bewegen. Das Auslegen der Empfangsstationen und der rund 1200 Erdmikrofone, sogenannter Geophone, geschieht manuell auf unbefestigten Flächen. Flurschäden sind also nicht zu erwarten.