Von Stefan Zeeh

Rhein-Neckar. Bruno Sauerzapf schwante es schon vor der Kreistagssitzung in Laudenbach. "Eine gerechte Lösung gibt es nicht", sagte der CDU-Fraktionschef mit Blick auf die Frage, wie der Rhein-Neckar-Kreis künftig die Kreiskommunen beim Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) unterstützt. Trotzdem versuchte der Kreistag, eine zumindest gerechtere Lösung zu finden.

Dazu lagen neben dem Vorschlag der Verwaltung gleich vier Anträge mit unterschiedlichen Modellen vor. Dementsprechend gab es viel zu diskutieren. Sauerzapf sprach sich für den Vorschlag der Verwaltung aus. Der sah vor, die Förderquote für die Straßenbahnen bei 40 Prozent der Aufwanddeckungsfehlbeträge zu belassen, für die Busverbindungen allerdings auf 45 Prozent zu erhöhen. Sauerzapf fand aber auch den Vorschlag der Linken "interessant". Dieser berücksichtigte verschiedene Parameter wie etwa die Steuerkraft der Kommunen oder ihre Distanz zu den Ballungszentren. Allerdings befürchtete Sauerzapf, dass immer mehr Stellschrauben auch zu mehr Ungerechtigkeiten führen könnten.

"Der Antrag der Linken kann ein Einstieg in künftige, innovative Förderungsstrukturen sein", lobte Brigitta Martens-Aly (SPD) den Antrag. Doch auch sie sah die Gefahr, dass sich daraus ein "bürokratisches Monster" entwickeln könnte. Deshalb bevorzugte auch ihre Fraktion die Verwaltungsvorlage.

Mit gleich zwei Anträgen gingen die Freien Wähler in die Sitzung, wobei beide eine Förderung von 40 Prozent der Aufwanddeckungsfehlbeträge aus dem Straßenbahn- und von 50 Prozent aus dem Busverkehr vorsahen. Sie unterschieden sich allerdings darin, dass in einem Antrag die Lage der Kommunen zu den Ballungszentren mit einfloss, in dem anderen nicht. "Den Antrag der Linken würden wir gerne näher kennenlernen", deutete der Freie Wähler Eric Grabenbauer an.

Die Grüne Christa Balling-Gündling stellte den Antrag ihrer Fraktion vor - dieser beinhaltete eine Förderung von 45 Prozent sowohl beim Straßenbahn- als auch beim Busverkehr. Sie begründete dies damit, dass die bei den Straßenbahnen entstehenden Fehlbeträge viel höher seien als beim Einsatz von Bussen. So fielen etwa für die Straßenbahnlinien 22 und 23 genau 6 Euro pro Nutzzugkilometer an, bei den Bussen nur etwa 60 Cent.

Dietrich Herold (FDP) unterstützte die Verwaltung und fand in deren Antrag Vorschläge der Liberalen wieder. Die Anträge der anderen Fraktionen ließen auf die Absicht schließen, mehr Fördergerechtigkeit herzustellen - doch sei es schwierig zu entscheiden, welcher davon der beste sei. Der Antrag der Linken sei "nahe daran", für Gerechtigkeit zu sorgen, jedoch müsse ein Förderkonzept auch handhabbar sein.

Ob des vielen Lobs für den Antrag seiner Fraktion war Edgar Wunder von den Linken etwas überrascht. Ihm war aber klar, dass der Vorschlag keine Mehrheit bekommen würde. Daher schlug er vor, den Antrag an die Lenkungsgruppe zu überweisen, damit dort die Details geklärt werden können.

Landrat Stefan Dallinger griff den Vorschlag auf. Er plädierte dafür, dass die Fraktionen ihre Anträge zurücknehmen und diese in der Lenkungsgruppe weiter beraten werden. In der Zwischenzeit solle der Verwaltungsvorschlag als Zwischenschritt zur Anwendung kommen, bis 2018 dann Konsens unter den Fraktionen hergestellt sei. Diesem Vorschlag folgten die Grünen und die Linken, die Freien Wähler stellten ihre Anträge allerdings zur Abstimmung. Beide wurden abgelehnt. Schließlich wurde der Verwaltungsvorschlag angenommen.