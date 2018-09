Von Peter Wiest

Mannheim. Es sind Klassiker der Rockgeschichte, die sie aufarbeiten - aus den letzten 30 Jahre. Weiter zurück wollten - oder konnten - sie nicht gehen: "Dafür sind wir noch ein bisschen zu jung", so Sänger Sascha Krebs spitzbübisch. Das ist jedoch nicht wirklich schlimm: Auch so tauchen in dieser Produktion jede Menge Songs auf, mit denen fast alle, die sie hören, ganz spezielle Momente und ein ganz spezielles Lebensgefühl verbinden. In der Erinnerung, aber auch und gerade heute noch: Denn das, was Menschen dieser Generation der Rock'n'Roll bedeutet hat und weiter bedeutet, wird bekanntlich niemals sterben.

Das hat das so genannte "Kreativteam" des Mannheimer Capitols längst erkannt - und wird deshalb mit seiner neuen Eigenproduktion, wenn nicht alles täuscht, voll ins Schwarze treffen. "The Wolf with the Red Roses" heißt diese nach einer Textzeile aus dem Meat Loaf-Stück "You took the words right out of my mouth". Regisseur Georg Veit hat zusammen mit Sascha Krebs das Konzept dafür erarbeitet: "Unter dem Blickwinkel, was die jeweiligen Songs für junge Menschen bedeutet haben zu der Zeit, als sie erwachsen wurden, weggingen von zu Hause und sich aufmachten, ihren eigenen Weg zu finden", wie Veit sagt.

Wohl für jeden haben auf diesem Weg dabei gewisse Songs einmal eine gewisse Rolle gespielt. Und mit diesen sind und werden entsprechende Gefühle verbunden - bis auf den heutigen Tag. "Man hört diese Songs, und schon stellt sich wieder eine gewaltige Sehnsucht ein", so Georg Veit, "ganz so wie damals, als man sie zum ersten Mal hörte und einfach nur einen Traum leben wollte".

Über 90 Stücke waren es am Anfang, die Veit, Krebs und ihre Mitstreiter in die engere Wahl nahmen. Übrig geblieben sind am Ende um die 25. Um sie herum wurde eine Geschichte gestrickt: Von Lebenslust und Tragödie, von Helden und gescheiterten Existenzen. In dieser Story wird sich höchstwahrscheinlich jeder irgendwo wieder erkennen und finden, wenn er im Publikum sitzt.

"Irgendwie ist das fast wie ein modernes Märchen", sagt Georg Veit. Ein Märchen allerdings, das zu 90 Prozent aus Musik besteht - für die wiederum eine Live-Band und die Sänger Sascha Krebs, Sascha Kleinophorst, Sascha Lien und Christiane Weber verantwortlich sind. Von Meat Loaf bis zu Peter Gabriel, von Pink Floyd über Bruce Spingsteen bis zu U 2 reicht die Palette der Stars, deren Songs sie dafür ausgewählt haben.

Daneben agieren bei "The Wolf with the Red Roses" zwei Tänzer auf der Bühne und setzen das Ganze optisch brillant um - nach einer Choreografie der in Berlin lebenden Österreicherin Doris Marlis. Und nicht nur das: Auch "gewisse magische Elemente" werden in die Show integriert, verspricht Sänger Sascha Lien, der auch als Magier einen Namen hat. Hinzu kommen entsprechende Kostüme und Video-Effekte. Alles zusammen mündet dann in der Tat in ein modernes Rock'n'Roll-Märchen - so, wie man es aus zurückliegenden Capitol-Eigenproduktionen kennt und in guter Erinnerung hat.

Proben werden die Protagonisten in den kommenden Wochen für "The Wolf with the Red Roses" überwiegend in Berlin. Nach Mannheim kommen sie erst Ende März zurück - freuen sich aber bereits auf die Premiere, die am 6. April auf dem Programmzettel des Capitols steht. Eine zweite Aufführung ist für den 28. Juni vorgesehen; bei entsprechender Publikums-Resonanz wird es mit Sicherheit noch mehr Vorstellungen geben.

Info: Karten für "The Wolf with the Red Roses" gibt es bei allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung