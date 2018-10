Von Alexander Albrecht

Bruchsal/Walldorf/Stuttgart. Ein Toter, elf Verletzte (zwei davon schwer) und ein Gesamtsachschaden von 70.000 Euro - das ist die traurige Bilanz von zwei Unfällen gestern bei Bruchsal und bei Walldorf auf der Autobahn 5. Am Sonntagnachmittag kam es dann es bei Stuttgart noch zu einer Massenkarambolage mit 50 Fahrzeugen auf der Autobahn 81.

Zunächst hatte ein in Richtung Karlsruhe fahrender Mann gegen 7.45 Uhr die Kontrolle über seinen Ford Focus verloren und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte nahe der Raststätte Bruchsal-West gegen die Mittelleitplanke und kam auf dem mittleren Streifen zum Stehen. Ein 44-jähriger Mercedes-Van-Lenker konnte nicht mehr bremsen und raste in den Ford. Dieser fing sofort Feuer; der Fahrer wurde vermutlich durch die Wucht des Aufpralls aus seinem Fahrzeug geschleudert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Rettungskräfte fanden den Mann nach Polizeiangaben neben seinem brennenden Auto, ein Notarzt hätte nur noch den Tod feststellen können. Der Unbekannte konnte bis gestern Abend nicht identifiziert werden.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt, die drei weiteren Insassen hatten Glück im Unglück und zogen sich keine Verletzungen zu. Die Feuerwehr war mit fast 40 Mann vor Ort, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Ford ausbrannte. Das DRK beorderte mehrere Rettungswagen an die Unglücksstelle, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein Sachverständiger ermittelte den genauen Unfallhergang. Die Polizei schätzte den Sachschaden gestern auf 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die A 5 in Richtung Karlsruhe bis kurz nach 12 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Kronau umgeleitet. Dabei sei ein rund vier Kilometer langer Rückstau entstanden, berichteten die Behörden.

Am Ende dieses Staus kam es kurz vor 13 Uhr zu einem weiteren Unfall. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne hatte ein 26-Jähriger am Walldorfer Kreuz in Richtung Süden nicht erkannt, dass sich die Fahrzeuge vor ihm lediglich mit langsamer Geschwindigkeit dem Stauende näherten. Der Audilenker wollte im letzten Moment auf den rechten Seitenstreifen ausweichen und streifte dabei einen Volvo. In der Folge prallte das Auto des 26-Jährigen nach links ab und touchierte wiederum einen Kia, ehe der Wagen in die linke Seite eines Nissan Micra geschoben wurde. Dieses Fahrzeug kollidierte leicht mit einem Ford.

Die zwei Insassen in dem Nissan wurden schwer verletzt eingeklemmt und mussten von Feuerwehrleuten aus Walldorf befreit werden. Ein weiterer Mitfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, ebenso der Unfallverursacher im Audi und seine zwei Mitfahrer sowie vier Personen in dem Kia. Vier Notärzte versorgten die Verletzten, die anschließend mit sieben Rettungswagen und einem Hubschrauber in umliegende Kliniken gebracht wurden. Lebensgefahr bestehe in keinem Fall, berichtete die Polizei, die den Schaden beim zweiten Unfall auf rund 40.000 Euro bezifferte. Die Autobahn in Richtung Karlsruhe war gut eineinhalb Stunden lang gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Walldorf umgeleitet, wodurch ein Stau von bis zu fünf Kilometern Länge entstand.

Bei einer Massenkarambolage und einer Reihe von kleineren Unfällen auf der Autobahn 81 in Stuttgart sind rund 50 Fahrzeuge ineinander gefahren. Allerdings habe es nach ersten Meldungen der Beamten vor Ort keine Toten und keine Schwerverletzten gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Man gehe lediglich von rund 15 Leichtverletzten aus.

Möglicherweise habe die tiefstehende Sonne am Sonntagnachmittag dazu geführt, dass die Fahrer zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Feuerbach geblendet wurden und nicht bemerkten, dass die Autos vor ihnen langsamer wurden. Insgesamt habe es rund zehn einzelne Unfälle gegeben, sagte die Polizeisprecherin. Bei einer großen Karambolage seien etwa 20 Autos beteiligt gewesen, anschließend sei es auf einer Strecke von zwei Kilometern zu zahlreichen kleineren Unfälle gekommen.

Dass es bei den Autoinsassen keine schweren Verletzungen gegeben habe, deute darauf hin, dass die Unfälle bei relativ geringer Geschwindigkeit passiert seien, sagte die Sprecherin. Einige Autos konnten die Fahrer selbst von der Autobahn fahren, die übrigen Fahrzeuge wurden von Abschleppwagen in die Werkstatt gebracht. Im Laufe des Abends sollte die Vollsperrung der A81 aufgehoben werden. In Richtung Süden hatte sich zwischenzeitlich ein Stau von rund sechs Kilometern Länge gebildet, in der Gegenrichtung stockte der Verkehr, weil Gaffer den Unfall aus der Nähe anschauen wollten.