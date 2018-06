Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. "An dem roten Markierungsstein links und dann immer geradeaus nach Süden." So oder so ähnlich lauteten die Anweisungen im "Roadbook" der diesjährigen Allgäu-Orient-Rallye. Der Heidelberger Marcus Frehsel und Roland Glück aus Mannheim, beide Mitglieder des Teams "Los Cojones", können sich rückblickend über solche Formulierungen amüsieren.

"Und wenn ihr die Richtung verliert, dann orientiert euch einfach an den Staubfahnen der anderen Teams". Noch so ein "hilfreicher" Rat am Rande der jordanischen Wüste südöstlich von Amman. Und prompt driftete der vordere Wagen des Drei-Auto-Teams bei Nacht nach Westen ab. "In der Wüste bewegt man sich leicht im Kreis", sagt der abenteuererfahrene Frehsel. Nach dreieinhalb Stunden kreuzte man die eigene Spur. Also doch im Kreis gefahren. Und bei Dunkelheit am geplanten Camp vorbei.

Macht nichts, gehörte zum Abenteuer irgendwie dazu. Dafür zog am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang eine Kamelkarawane am Horizont vorbei. Das entschädigte für vieles. Am 2. Mai waren die Teams in Oberstaufen gestartet, am 25. Mai musste man in der jordanischen Hauptstadt Amman ankommen. Rund 8500 Kilometer liegen zwischen den beiden Städten.

Unterwegs warteten rund 35 Aufgaben auf die Teams, die gelöst werden mussten. Dazu gehörte das Auffinden bestimmter Orte oder das Sammeln von Informationen bei der Bevölkerung. Zu gewinnen gab es ein Kamel. 666 Personen aus 111 Teams mit 333 Autos waren bei der Charity-Rallye dabei. 13 Autos sind in der Wüste verloren gegangen. "Die wurden wegen Defekten zunächst abgestellt, und die Teams sind dann in zwei Autos weiter gefahren. Aber dann hat man die abgestellten Wagen nicht mehr gefunden. Es gibt halt kaum Anhaltspunkte in der Wüste", so Glück. Und GPS war ja verboten. Zu Schaden gekommen ist allerdings auf der ganzen dreiwöchigen Reise niemand. Die sechs "Cojones" hatten lediglich drei Reifenpannen. "Das Flicken kostete drei Euro", erzählen Frehsel und Glück grinsend.

Hauptanlass der Allgäu-Orient-Fahrt war allerdings der "ehrenamtliche" Transport von Hilfsgütern. Selbst die betagten Autos blieben in Jordanien, wurden dort vor Ort zerlegt und die Ersatzteile wieder verwendet. Viele der Kleider, Schuhe, Spielsachen oder Gegenstände des täglichen Bedarfs wurden von den Teams bereits während der Fahrt durch kleine Dörfer an die Menschen verschenkt. Ein Großteil der gespendeten Gegenstände war allerdings für die Menschen der Stadt Van in der Osttürkei bestimmt, die noch immer unter den Folgen des verheerenden Erdbebens 2011 leiden.

Die Freundlichkeit der Einheimischen hat tiefen Eindruck bei den Orientfahrern gemacht. "Gelegentlich sprach jemand deutsch. Und wenn nicht, kannte er jemanden, den er dann holte. Wenn man nach dem Weg fragte, wurde man dorthin begleitet und anschließend zum Tee eingeladen", berichten die beiden Teilnehmer. Oberstaufen, Tirana, Istanbul, Ankara, Haifa, Jerusalem, Amman. So die grobe Route, die es zu bewältigen galt. Dazwischen Abstecher zum Berg Ararat, zum Toten Meer, nach Nazareth und zur Weltkulturerbe-Felsenstadt Petra in Jordanien. Ein bisschen Kultur musste auch sein. Syrien, Libanon und der Irak verbieten sich aus Sicherheitsgründen gegenwärtig für Durchfahrten. Deshalb ging es in der Osttürkei für die 333 Autos auf eine Lkw-Fähre; die Fahrer und Beifahrer wurden in einem gecharteten Flieger nach Haifa/Israel gebracht.

14 Stunden warteten die Teilnehmer auf die Fähre. "Wenn's dann losgeht, geht's halt los", so Glück. Man musste sich allerdings darauf einrichten, dass nicht alles wie am Schnürchen klappt. "Musste es aber auch nicht."