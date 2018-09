Von Julia Neuert

Mannheim. Ein eisiger Wind weht über den Friedrichsplatz. Ein Hauch von Wehmut schwingt mit. Nach einer Woche voller Programm und Musik heißt es Abschied nehmen. In wenigen Stunden wird das rot-gelb lodernde Banner abgenommen, das Mannheims Wahrzeichen während des Turnfestes eingekleidet hat. Mehrere tausend Menschen sind am letzten Tag noch einmal zur Turnfestmeile rund um den Wasserturm gekommen. Der Auftritt des "The Kyteman Orchestra" bildet den krönenden Abschluss einer gelungenen Konzertreihe.

Die ersten Minuten klingen vor allem laut und "blechern", die Irritation in einzelnen Gesichtern im Publikum ist deutlich zu sehen. Doch von Stück zu Stück gewinnt das Konzert der rund 15 Musiker an Faszination. Das ist nicht zuletzt auf den an Enthusiasmus kaum zu überbietenden Einsatz des Dirigenten Colin Benders zurückzuführen. Der zierliche Niederländer ist musikalischer Kopf und Herz des Projekts. Begleitet wird das Orchester von einem achtköpfigen Chor und drei Rappern. Gemeinsam erzeugen sie eine imposante Klangkulisse. Chorale Gesänge mischen sich mit Rap-Parts, Bläser, Streicher und Bass werden begleitet von Pauken und Piano. Die Kompostionen sind eigenwillig, "The Kytemen Orchestra" tobt sich auf der Bühne jenseits eines einzelnen Genres aus. Benders kombiniert HipHop-Beats mit Jazz-Trompete, Soul- und Reggae-Klänge mit Elementen klassischer Musik - mal mit leisen, rein instrumentalen Tönen, dann mit der Wucht eines Rock-Konzerts. Das Publikum ist begeistert.

Für einen kurzen Moment gilt die Aufmerksamkeit der Besucher dem Feuerwerk zum Abschluss der Gala im Carl-Benz-Stadion, das sich in den Gebäuden entlang der Augusta-Anlage spiegelt. Doch mit einem Paukenschlag holt sich das Orchester sein Publikum zurück.

Lisa und Nathalie jubeln und klatschen, "Gänsehaut" haben sie. Welches Konzert ihnen am besten gefallen hat? "Die Söhne Mannheims", sind sich die Schülerinnen einig. Solche Open-Air-Veranstaltungen am Wasserturm dürfte es ruhig öfter geben, sagen sie.