Von Alexander Albrecht

Mannheim. Was für ein Bild! Auf der Bühne in der Mitte des Rasens lassen Freestyle-Tänzer die Hüften kreisen. Drumherum hüpfen die 3000 jungen und alten Mitwirkenden der Stadiongala aus knapp 250 Landesturnverbänden in bunter Sportkleidung fast synchron zum Song "Von allein" der Gruppe Culcha Candela, drehen sich immer wieder um die eigene Achse und schwenken die Arme. Alle Zuschauer sind aufgestanden und machen mit. Es regnet - aber diesmal kommt nicht schon wieder das kühle Nass vom Himmel; Lametta-Schlangen im XXL-Format rieseln auf die Masse. Mit dem Turnfest-Tanz "La Gym" ist die Großveranstaltung in der Metropolregion heute vor einer Woche eröffnet worden, und so geht sie gestern auch zu Ende.

Weil das Carl-Benz-Stadion vergleichsweise klein ist, gibt es gestern zwei jeweils zweistündige Abschlussfeiern, die jedoch nur ordentlich besucht sind. Nachmittags und am Abend bleiben einige Sitzplätze frei, der Stehplatzbereich ist fast komplett verwaist. Das Programm ist bis auf zwei Ausnahmen identisch. Bei der zweiten Veranstaltung wird ein großes Feuerwerk gezündet. Und Klaus Wowereit ist da. Als Gastgeber des Internationalen Deutschen Turnfests in vier Jahren nimmt Berlins Regierender Bürgermeister das Staffelholz entgegen.

Zurück zur ersten Gala: Schon wenige Minuten vor dem geplanten Start um 15 Uhr übernimmt Moderator Tom Bartels das Zepter. Der ARD-Moderator ist ein ausgewiesener Fußballexperte und kommt nicht umhin, zu fragen, ob Bayern- und Dortmund-Fans da sind. Doch das hier ist das "Carl Benz" und nicht Wembley. Gleich zum Auftakt schwebt Ex-Reck-Weltmeister Eberhard Gienger ins Stadion und landet im Stand auf dem großen Tuch mit dem Emblem des Deutschen Turnerbunds. Es ist sein 4686. Fallschirmsprung.

"Für mich sind Turnfeste immer das Größte", sagt er zu Bartels und macht nach kurzem Small-Talk den Seniorenturnern Platz. Von mehreren Seiten betreten sie grüppchenweise das Stadion, tanzen und schwingen dabei jeweils ein großes Herz - aus den Lautsprechern ertönt "Ich hab' mein Herz in Heidelberg verloren": die erste Hommage an die gastgebende Metropolregion Rhein-Neckar. Herzerweichend geht's weiter. Auf der Bühne schmiegen sich zwei Balletttänzer zu Celine Dions "My heart will go on" aneinander.

Ihnen folgt eine Gymnastikgruppe aus Tokio, die der Stadiongala nicht nur internationales Flair verleiht, sondern mit formvollendeter Körperkunst die Zuschauer begeistert. Viel Applaus erhalten auch die Kinder, die mit ihren quietschbunten Gummireifen - eine Anspielung auf Autoerfinder Carl Benz - verschiedene Bilder formen.

Der Auftritt der dänischen Showturner und -tänzerinnen ist einer von vielen Höhepunkten einer Show, die nie zum Stillstand kommt. Während die Männer auf den Bodenturnbahnen Salti schlagen und Schrauben in die Luft drehen, bewegen sich die Frauen lasziv zu Michael Bublés "Feeling good".

Die japanischen Taiko-Trommler kündigen die nächste Großgruppe mit 600 Teilnehmern an. Mit dabei haben sie Weinkisten, die zu Step-Aerobic-Geräten umfunktioniert werden, und Weinfässer, die als Trommeln fungieren. Damit und vor allem mit der Begleitmusik, Kurt Dehns Klassiker "Ja so ähn gude Pälzwoi", wird erneut die lokalpatriotische Seele gestreichelt. Vermutlich aus Angst, sich zu verletzten, turnt die nationale Turnelite um Elisabeth Seitz und Teenieschwarm Marcel Nguyen an Stufenbarren, Barren, Reck und Pauschenpferd nur mit angezogener Handbremse. Trotzdem: Schön, dass sie sich ihren Fans zeigen. Vor der Abschlussperformance eine letzte Hommage an die Gastgeber. Und was für eine. Ein Teil der Sportler aus einer Großgruppe hängt und turnt an Traversen, die man aus der Veranstaltungstechnik kennt. Sie symbolisieren das Heidelberger Schloss, den Mannheimer Wasserturm, das Kloster Lorsch und den Speyerer Dom. Die Turner aus dem Inland und die Region - das hat gepasst. Daran konnte nicht mal das Wetter etwas ändern.