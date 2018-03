Doppelstockwagen für das ''Netz Nord-Süd'', die die DB Regio im Februar in ihrer Werkstatt Cottbus vorstellte. Im Rhein-Neckar-Raum sollen modernisierte Doppelstockfahrzeuge ab 2018 fahren. Foto: Patrick Pleul

Hofheim. (dpa/rl) Auf den Strecken der Main-Neckar-Bahn und der Riedbahn sollen ab 2018 neue doppelstöckige Züge fahren, < a href="http://www.rmv.de/de/Verschiedenes/Informationen_fuer_Journalisten/Presse/Aktuelle_Pressemitteilungen/71786/140423_Zuschlag_Main-Neckar-Ried.html">teilten der Rhein-Main-Verkehrsverbund, das baden-württembergische Verkehrsministerium und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar mit. Die Riedbahn (Frankfurt-Biblis-Mannheim) fahre künftig jeden Tag einmal pro Stunde, das ist etwa doppelt so häufig wie bisher. Die Main-Neckar-Bahn (Frankfurt-Darmstadt-Heidelberg) soll vor allem am Wochenende häufiger fahren.

Jeder Zug hat bis zu 400 Sitzplätze, es gibt Klapptische, Steckdosen und eine Klimaanlage. In den Stoßzeiten können den Angaben zufolge zwei Züge zusammengekoppelt werden. Dadurch gebe es rund 150 Plätze mehr als bisher. Klappsitze in einigen Bereichen sollen zudem Platz für Kinderwagen, Fahrräder oder Rollstühle bieten. Vandalismus will der Betreiber DB Regio AG mit Videokameras bekämpfen. Außerdem wird bei jeder Fahrt künftig ein Zugbegleiter dabei sein.