Viele Spieler haben sich nicht mehr im Griff, sie setzen - unter anderem an Geldspielautomaten - immer höhere Beträge ein. Foto: Pedersen

Von Karin Katzenberger-Ruf

Rhein-Neckar. "Rien ne va plus" - Nichts geht mehr - ist beim Roulette in der Spielbank das Signal dafür, dass kein Geld mehr gesetzt werden kann. Eine Selbsthilfegruppe für Spielsüchtige, die seit zehn Jahren unter dem Dach des beim Diözesanverbandes angesiedelten Kreuzbundes agiert, nennt sich genauso.

Zweimal im Monat treffen sich Männer und Frauen aus der gesamten Region in Heidelberg, um über ihre Sucht zu sprechen. "Wer anfängt zu spielen, gewinnt immer" sagt ein Mitglied der Gruppe. Dies scheint ein ungeschriebenes Gesetzt zu sein, was einige mit einem Kopfnicken bestätigen. So wie jener Mann, der als 19-Jähriger aus 50 Pfennigen 100 Mark machte und seither die Finger nicht mehr vom Automaten lassen konnte. Ein zweiter sagt, er sei seit einem Jahr "spielfrei", ein dritter nennt das Datum seines Rückfalls. Es war der 2. Juni 2015.

Auch Online-Glücksspiele können süchtig machen, betroffen ist hier eher die jüngere Generation. Einige in der Gruppe haben bereits eine Therapie hinter sich, sprechen auch von der eigenen "Suchtverlagerung".

Manchmal wird ein Trinker zum Spieler oder umgekehrt. Eines ist allerdings auffällig: Während Selbsthilfegruppen für Alkoholiker oft offensiv agieren, geht Spielern die Anonymität über alles. Dies mag auch daran liegen, dass diese Suchtform gesellschaftlich noch nicht "anerkannt" ist. Spielsucht lässt sich vor Angehörigen meistens länger verbergen als Alkoholsucht, der Vertrauensverlust ist umso größer. "Wir wollen nach einem Jahrzehnt einfach auf uns aufmerksam machen", sagt Klaus Querbach vom Kreuzbund, der dort eine Selbsthilfegruppe für Alkoholabhängige leitet - als ehemals Betroffener und wohl wissend, dass Sucht nicht heilbar, sondern nur beherrschbar ist.

Anonyme Treffen für Trinker gibt es weit länger als welche für Spieler. Vielleicht treten "trockene" Alkoholiker deshalb selbstbewusster nach außen auf und laden beispielsweise zum Faschingsball ohne Alkohol und mit selbst einstudiertem Programm ein. Weil es bei der Spielsucht nun mal ums Geld geht, mitunter sogar um ein verspieltes Vermögen, fürchten Abhängige um ihren Arbeitsplatz, falls etwas über ihre Sucht bekannt werden sollte. Doch es gibt sicher auch viele, die den ersten Schritt zur Selbsthilfe erst noch gehen müssen, ihn aber auch nicht scheuen sollten. Viele Mitglieder von "Rien ne va plus" nehmen einen großen Anfahrtsweg auf sich.

Fi Info: Die Spieler-Selbsthilfegruppe trifft sich an jedem zweiten Mittwoch im Monat (jeweils in der ungeraden Kalenderwoche) um 19 Uhr im Caritas-Haus in Heidelberg, Turnerstraße 38, Telefon 06221/33030. Ansprechpartner ist die Suchberatung Heidelberg, Telefon 06221/29051.