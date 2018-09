Man könnte sie fast 'süß' nennen, die kleinen Madagaskarboas. Zusammengerollt sind sie etwa so groß wie eine Männerhand. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Wer die neugeborenen südlichen Madagaskarboas im Pflanzenschauhaus des Mannheimer Luisenparks sehen will, der muss ganz genau ins Terrarium schauen, denn die kleinen Schlangen haben sich eingegraben. "Da hinten schaut ein Köpfchen raus", erklärt Andrea Gerstner, die zoologische Leiterin des Luisen- und des Herzogenriedparks. Am 26. Juni sind die zehn südlichen Madagaskarboas auf die Welt gekommen.

Die Babyschlangen sind in einem Terrarium getrennt von den Eltern untergebracht. "So können wir uns besser um sie kümmern", sagt Angelika Gerstner. Es ist der erste Nachwuchs der drei südlichen Madagaskarboas. Zwei Weibchen und ein Männchen beherbergt das Pflanzenschauhaus. Ein Pärchen ist seit 2004 im Luisenpark, das zweite Weibchen kam vor drei Jahren hinzu. "Das Männchen hat sich mit beiden Weibchen gepaart", schlussfolgert Tierpflegerin Anja Gruschka. Denn normalerweise bringe diese Boaart nur vier, höchstens fünf Junge zur Welt.

Das Besondere: "Die Schlangen legen keine Eier, sondern bebrüten sie im Mutterleib", weiß Andrea Gerstner. "Bei der Geburt durchstoßen die Schlangen die Eihüllen und kommen lebend auf die Welt." Das hat Vorteile, denn so sind die Jungen geschützt und Eierdiebe sind kein Thema. Trotzdem sind die kleinen Schlangen nach der Geburt in Gefahr, denn sie haben viele Fressfeinde. Deshalb graben sich die Kleinen nach der Geburt erst einmal ein.

Ende dieser Woche werden die im Durchschnitt 25 Zentimeter großen Jungtiere gefüttert. Kurz danach werden sie sich zum ersten Mal häuten. Die Paarung habe schätzungsweise um den Jahreswechsel herum stattgefunden, so Anja Gruschka. Dass die Geburt kurz bevorsteht, habe man gewusst, weil die Weibchen kurz vorher unruhiger und aggressiver gewesen seien als sonst. "Die Geburt selbst war wohl nachts oder in den frühen Morgenstunden." Das ist normal, da die Schlangenart nachtaktiv sind. "Am nächsten morgen haben wir die Babys dann entdeckt."

Die Würgeschlange ist sehr selten, denn sie kommt - wie der Name schon sagt - nur in Madagaskar vor. Es gibt die nördliche und die südliche Madagaskarboa. Die Schlangen sind kräftig gebaut und werden zwischen 150 und 180 Zentimeter lang, ihre Wirbelsäule besteht aus 300 bis 400 Wirbeln. Die Weibchen sind größer und schwerer als die Männchen. "Als wir die Neugeborenen aus dem Terrarium geholt haben, waren schon Besucher im Pflanzenschauhaus", erzählt Anja Gruschka. "Einige dachten sogar, unser Männchen sei eins der Jungtiere."

Für zehn weitere südliche Madagaskarboas ist allerdings nicht genug Platz im Pflanzenschauhaus, deshalb versuche man jetzt, die Tiere an Zoos oder Tierparks zu vermitteln, so Andrea Gerstner. "Aber wir vergeben die Tiere auch an fachkundige Privatpersonen."

An Nachwuchs sind die Tierpfleger gewöhnt im Pflanzenschauhaus. Vor einem Monat bekamen die Blauzungenskinks - eine Echsenart, die in Australien vorkommt - Zuwachs. 13 Stück wuseln derzeit durch die Kinderstube, während die Eltern im Terrarium um die Ecke faulenzen.