Schwetzingen. Das ZDF hat für das "Heute Journal" am kommenden Montag, 13. Oktober, ab 21.45 Uhr, einen Beitrag über die Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinschaftsunterkunft in Schwetzingen eingeplant. Die Leiterin des Landesstudios Baden-Württemberg, Hilke Petersen, besuchte jetzt mit einem Kamerateam die Flüchtlinge auf dem Gelände der ehemaligen Kilbourne-Kaserne in Schwetzingen. Hintergrund Asylbewerber im Rhein-Neckar-Kreis Immer mehr Flüchtlinge suchen Asyl in Deutschland. Die Prognosen über die Zugangszahlen hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge jetzt deutlich nach oben korrigiert. Nachdem in Baden-Württemberg Anfang des Jahres noch 14.000 Erstantragsteller für 2014 erwartet wurden, geht man aktuell von 26.000 Flüchtlingen aus.

> Im Rhein-Neckar-Kreis könnten jedes Jahr 600 bis 700 neue Plätze benötigt werden. Neue Unterkünfte sind zwar in Planung, doch nach Auskunft des Landratsamtes zeichnet sich jetzt schon ab, dass die Kapazitäten nicht ausreichen werden. Wie eine Sprecherin mitteilt, seien in jüngster Vergangenheit monatlich rund 200 Personen zugewiesen worden. "Tendenz steigend", ergänzt sie.

> Noch in diesem Jahr könnte es eng werden, zumal die neue Gemeinschaftsunterkunft in Wiesloch 2014 wohl nicht mehr bezogen werden kann. Bei den geplanten Unterkünften handelt es sich um 80 Plätze in Waibstadt und 100 Plätze in Wohnungen in Reichartshausen, Helmstadt-Bargen und Leimen noch in diesem Jahr.

> Dazu kommt die Gemeinschaftsunterkunft in Wiesloch mit 240 Plätzen sowie die erste von drei Gemeinschaftsunterkünften in Weinheim mit 80 Plätzen im Jahr 2015 und schließlich die anderen beiden Standorte in Weinheim mit zusammen 160 Plätzen, die 2016 bezogen werden sollen.

> Erschwerend kommt hinzu, dass der Betrieb der Schwetzinger Unterkunft mit 273 Plätzen bis Ende 2015 befristet ist. Außerdem rechnet die Behörde damit, dass noch einmal 360 Plätze wegfallen könnten, da jedem Asylbewerber bis 2016 sieben statt bisher 4,5 Quadratmeter Fläche zustehen.

> Die sieben Gemeinschaftsunterkünfte im Rhein-Neckar-Kreis mit einer Gesamtkapazität von maximal 983 Wohnheimplätzen sind aktuell nahezu voll belegt. Darüber hinaus sind 446 Personen in Wohnungen untergebracht.

> Für weitere mögliche Kapazitäten hat der Kreis nun alle kreiseigenen Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern angeschrieben und das direkte Gespräch mit den von der vorläufigen Flüchtlingsunterbringung aktuell nicht berührten Großen Kreisstädte Hockenheim und Leimen gesucht.

> Die Untere Aufnahmebehörde ist darüber hinaus in Verhandlungen über die Anmietung einer Gemeinschaftsunterkunft in Hemsbach. heb

Auf Nachfrage der RNZ nach dem Anlass der Reportage nennt Petersen die Flüchtlingskonferenz der Bundesregierung, die sich Ende Oktober mit dem Umgang mit Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien befassen wird. Denn immer mehr Syrer sind auf der Flucht - vor allem in der Krisenregion selbst.

Aber auch in Deutschland machen sich die steigenden Flüchtlingszahlen bemerkbar. Petersen nennt das Problem der Unterbringung, das sie in dem Beitrag darstellen will: "Wie lässt sich das perspektivisch lösen? Wie macht das dieser Landkreis?"

"Wir fahren auf Sicht", räumt Irmgard Behler, Dezernentin für Recht und Ordnung im Landratsamt ein. Da das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Zugangsprognose im September erheblich nach oben korrigiert habe, zeichne sich ab, dass die vorhandenen und noch geplanten Unterkünfte des Kreises nicht reichen werden (s. Hintergrund). Derzeit bemühe sich der Rhein-Neckar-Kreis, in verschieden Orten weitere Wohnungen anzumieten, berichtet Behler.

Sie kritisierte die pauschale Kostenerstattung für Flüchtlinge, die es der Behörde in der teuren Rhein-Neckar-Region besonders schwer mache, die Flüchtlinge unterzubringen. Ob man nicht die Kaserne hätte fit machen können, will die ehemalige "Frontal-21"-Moderatorin von den Vertretern des Landratsamtes wissen.

Kreissprecherin Silke Hartmann spricht von fehlenden Sanitäranlagen, davon, dass sich die Büro- und Verwaltungsräume nicht zum Wohnen eigneten und die Amerikaner eigene Leitungen für Wasser und Strom gehabt hätten. Petersen will zeigen, wie die Menschen wohnen, und sucht Flüchtlinge, die offen für Auskünfte sind. Doch von den Syrern spricht keiner deutsch. "Wir haben 70 Zugänge aus Serbien, aber nur 21 aus Syrien", sagt Behler. Das entspreche nicht dem Bundeszugang, denn da seien die Syrer in der Mehrheit.

Im Flur stehen viele Türen offen. Kinder lugen schüchtern um Ecken und Frauen mit Spülwanne oder Kochzubehör huschen vorbei. Aus Eritrea kommt gerade eine Frau mit einem Koffer herein. Sie wird für die Kamera gleich wieder vor die Tür geschickt und darf noch einmal hereinlaufen.

Ein Mann aus Afghanistan lebt seit einem Jahr in der Unterkunft und zeigt bereitwillig sein Zimmer, das er mit einem Zimmergenossen teilt. Er erzählt von den Taliban, vor denen er geflohen ist, und zeigt ein Foto seiner Freundin an der Wand. Ein Deutschlandfähnchen ziert die Gardinenstange.

Wie es sich so lebt in der Gemeinschaftsunterkunft, fragt ihn die Journalistin. Laut sei es, sagt der Mann im Camouflage-Shirt. So laut, dass er kaum lernen und nachts nur schwer einschlafen könne. Neun Jahre hatte er zuvor schon in Camps in Griechenland zugebracht, jetzt hat er genug. Er will arbeiten und ein normales Leben führen ...