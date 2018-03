Trug bei über 35 Grad im Schatten kurioserweise zwar Mütze und Jacke, war aber musikalisch trotzdem absolut in Hochform: Xavier Naidoo in der Hessentagsarena. Foto: Dorn

Von Stephanie Kuntermann

Bensheim. Der Himmel beginnt sich langsam rosa zu färben. Gespannte Erwartung liegt über dem Gelände der Hessentagsarena. Noch dudelt Musik vom Band über das Feld, darüber schweben gemächlich zwei Heißluftballons. Ein paar verspätete Besucher des Xavier-Naidoo-Konzerts laufen über die braun verbrannten Grasstoppeln, um noch möglichst nah an die Bühne heranzukommen. Dicht an dicht stehen hier die Fans; die ersten kamen schon um drei Uhr nachmittags, um sich die besten Plätze zu sichern, mussten dann aber doch bis zum Einlass um sieben Uhr warten.

Jetzt schlägt die Stunde der Imbissbuden-Besitzer: Fettige Mahlzeiten in Pappkartons wechseln im Sekundentakt den Besitzer, in langen Schlangen stehen die Besucher an für Cocktails mit einer Menge Eiswürfeln. Als Vorgruppe war der junge Sänger Nico Suave zu hören, nach kurzer Pause um Punkt neun Uhr dann der Hauptact: Ohne Tamtam, mit minimalistischer Ansage geht es los, starten Naidoo und Band in die ersten drei Titel.

Wie das neue Album heißt auch das Konzert: "Hört, hört". Kraftvoller Rock, spärlich, aber liebevoll, und meisterlich eingestreute Instrumentalsoli, dazu Texte, wie sie die die Fans brauchen: mal Sinnierendes über Beziehungskrisen und den Lauf der Welt, mal Weinerliches - und auch mal offene Bekenntnisse.

"Sieh mir noch einmal in die Augen, Baby": Das können alle mitsingen. Sonor, zuverlässig und vielstimmig kommen immer wieder die Refrains der Klassiker aus dem weiten Feld vor der Bühne. Dem Star kann man an diesem Abend nicht in die Augen sehen: Er trägt Sonnenbrille. Dazu eine glänzende knielange Sporthose, Turnschuhe und - warum auch immer - eine Jacke. Auch wenn manche darin Eiswürfel gegen die Hitze vermuten, ist doch Naidoos Mütze schon bald getränkt mit Musikerschweiß.

Die gute Laune lässt er sich davon nicht verderben und streut sporadisch Anekdoten ein wie die vom bulligen Sicherheitsmann. Den habe er in einer Sondereinheit in Afghanistan kennen gelernt. Ein Hesse, versichert Naidoo seinen lokalpatriotischen Fans. Woran er das erkannte? An der Tätowierung: "Da stand: Mehr als ein Hesse kann der Mensch nicht werden." Johlen, Begeisterung, eindrucksvoll aus 16.000 Kehlen.

Als der Dreiviertelmond am Himmel steht und eine Brise für Abkühlung sorgt, wird getanzt: "Wo willst du hin?", "Sie sieht mich nicht". Der anrührendste Moment des Abends kommt, als Naidoo nochmal Nico Suave für ein gemeinsames Lied auf die Bühne bittet. "Ich will dir nochmal danke sagen" handelt von dem, ws beide ihren früh verstorbenen Vätern nicht mehr sagen können. Die Stimmung greift er in der Zugabe auf mit Andreas Gabaliers "Amoi seg'a uns wieder". Zuvor gibt es Lieder von den "Söhnen Mannheims", Instrumentalsoli, die das Zwerchfell kitzeln und andächtig mitgesungene Refrains: Gut zwei Stunden die volle Bandbreite der Emotionen, lässig gemischt und von keiner zu viel.

Und am Schluss ein Abgang, der so unprätentiös ausfällt wie der Beginn, wie gemacht für den Abend: "Ich kenne nichts, das so schön ist wie du."