Mannheim (dpa/lsw) - Der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist in diesem Jahr das zentrale Thema der bundesweiten «Woche für das Leben» der katholischen und evangelischen Kirche. Eröffnet wird die Veranstaltungswoche am 13. April in Mannheim mit einem ökumenischen Gottesdienst. Freiburgs Erzbischof Robert Zollitsch und der badische evangelische Landesbischof Ulrich Fischer werden ihn leiten. Bis 20. April sind bundesweit Veranstaltungen und Aktionen geplant. Das Motto lautet dieses Jahr «Engagiert für das Leben: Zusammenhalt gestalten». Die Kirchen wollen dabei unter anderem der Frage nachgehen, wie sich Menschen in einer hoch entwickelten Gesellschaft zusammenschließen und vernetzen können, wie sie am Dienstag mitteilten.