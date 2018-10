Von Annegret Ries

Mnnheim. Das Jugendförderzentrum Waldhof am Alsenweg leistet gute Arbeit. Für die Jugendlichen, für den Fußballernachwuchs. Schade, dass es nun wieder in den Schlagzeilen ist. Gegen einen ehemaligen Manager und Berater des SV Waldhof Mannheim hat die Staatsanwaltschaft Mannheim Anklage wegen Betrugs in einem besonders schweren Fall erhoben. Die Straftat soll der frühere Waldhof-Manager beim Bau des Multifunktionsgebäudes des Jugendförderzentrums des Traditionsvereins in den Jahren 2008 und 2009 begangen haben. Beihilfe zum Betrug in einem besonders schweren Fall wirft die Staatsanwaltschaft zudem zwei Geschäftsleuten aus Offenbach vor. Die zuständige Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts muss nun entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird.

Schon vor dem Bau des Multifunktionsgebäudes hatte es Probleme gegeben. Der SV Waldhof konnte wegen finanzieller Schwierigkeiten den geplanten Bau nicht finanzieren. Der Milliardär Dietmar Hopp, zu dem die Fans der Schwarz-Blauen aus Mannheim in der Vergangenheit nicht gerade das beste Verhältnis hatten, sprang schließlich mit einer Spende in Höhe von drei Millionen Euro aus Mitteln seiner Dietmar Hopp-Stiftung ein. Die Spende ging jedoch nicht direkt an den Verein, sondern wurde über die Mannheimer Bürgerstiftung an den SV Waldhof geleitet.

Diese Bürgerstiftung und die Dietmar Hopp-Stiftung soll der ehemalige Waldhof-Mann unter anderem mithilfe der beiden Geschäftsleute geschädigt haben. Nach Angaben von Peter Lintz, Erster Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Mannheim, soll der Waldhof-Manager mit dem Generalunternehmer, der mit dem Bau des Jugendförderzentrums beauftragt war, einen Vertrag abgeschlossen haben, der um rund 500.000 Euro zu hoch angesetzte Kosten für den Bau vorsah. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sei den beiden Stiftungen im Endeffekt wohl ein Schaden von 428.000 Euro entstanden.

Von diesem Geld sollen mithilfe der zwei Offenbacher Geschäftsleute rund 190.400 Euro über Sponsorenverträge an den SV Waldhof gegangen sein. 69.500 Euro soll der Waldhof-Manager in die eigene Tasche gesteckt haben. Die beiden Offenbacher Geschäftsleute sollen je 15.000 Euro bekommen. Weitere Beträge seien bar von einem Konto abgehoben worden, so Lintz. Wo dieses Geld geblieben ist, habe man nicht ermitteln können.

Wie Lintz auf Anfrage mitteilte, bestreiten die drei Beschuldigten die Vorwürfe. Ermittelt werde nach wie vor gegen den Generalunternehmer. Es habe auch Ermittlungen gegen acht weitere Personen, teils aus dem Umfeld des Sportvereins, gegeben. Diese Ermittlungen hätten teils kein Ergebnis erbracht. Gegen andere Verdächtige seien die Ermittlungen gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden. Lintz geht davon aus, dass es etwa ein Jahr dauern wird, bis die zuständige Kammer des Landgerichts entschieden hat, ob die Anklage zugelassen.

Von den Verantwortlichen des SV Waldhof war am DIenstag niemand zu einer Stellungnahme zu erreichen.