Von Alexander Albrecht

Mannheim. Die Halle elf auf dem Maimarktgelände ist noch einige Meter entfernt, da sind bereits fröhliche Kinderstimmen zu hören. Rein akustisch ist jetzt schon klar: Dort müssen die Kleinen unglaublich viel Spaß haben. Wer dann die Halle betritt, wird förmlich erschlagen von den vielen Eindrücken, die das Erwachsenenhirn binnen Sekunde verarbeiten muss. Hunderte Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren wuseln umher. Es ist mächtig was los. Herzlich willkommen im Kinderturnland!

Zu dem riesigen Sport- und Spielplatz gehören auch die Hallen zwölf und 13; alle drei Großzelte sind miteinander verbunden. Gar nicht so leicht, die Übersicht zu behalten - und Mark Gerowski zu finden. Der Leiter des Kinderturnlands ist Organisator, Ansprechpartner, Moderator und ständig im Einsatz. Ein echter Fulltimejob. Und das unbezahlt. Denn Gerowski ("Abends bin ich total platt") arbeitet ehrenamtlich, für die Turnfestwoche hat sich der hauptberufliche Tanzlehrer extra freigenommen.

Vor zwei Jahren ist der Dortmunder in den Vorstand der Deutschen Turnerjugend gerückt und ist für das Kinderturnen verantwortlich. Schnell war klar, dass er auf dem Maimarktgelände eine tragende Rolle übernimmt. Mehr als 40 Helfer stehen dem freundlichen und unentwegt lächelnden Gerowski pro Schicht zur Seite. "Und die brauche ich auch", sagt der junge Mann und blickt auf Kindergartengruppen und ganze Schulklassen, die trotz Ferien in die Hallen hereintröpfeln.

Eine knappe halbe Stunde nimmt sich Gerowski für die RNZ Zeit. Beim Rundgang kommt er auf den tieferen Sinn des Kinderturnlands zu sprechen. "Wir wollen unserem Sport sein angestaubtes Image nehmen und den Eltern zeigen, dass Turnen längst nicht nur etwas mit Geräten zu tun hat", sagt Gerowski. Vielmehr gehe es darum, die Grundbewegungen zu schulen - laufend, hüpfend, kriechend und spielend. Genau darauf ist auch das Angebot abgestimmt.

Reck, Ringe oder Stufenbarren sucht man vergebens. Stattdessen hangeln sich die Kinder an kleinen Sprossenwänden hoch, wagen sich an den Kletterturm, springen Trampolin oder tollen im mit Schaumstoffkissen gefüllten "Schnipselbecken". Zum Schluss geht es auf die große Freifläche, wo ein Mann mit grüner Hose und bunter Weste übernimmt: Wolfgang Hering, Kinderliedermacher. Er schnappt sich seine Gitarre und bittet die Kleinen, näher heranzukommen, um mit ihm gemeinsam zu singen. Gerowski ist zufrieden. Die Rückmeldungen der Eltern seien "sehr gut", kritisiert würden lediglich die fehlenden Wickelmöglichkeiten. Heute und morgen hat das Kinderturnland noch seine Pforten von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Dann heißt es Abschied nehmen vom Maimarktgelände. Bis dahin kommen im Mühlfeld draußen und in zahlreichen weiteren Hallen auch die Jugendlichen und Erwachsenen auf ihre Kosten. Der Musik folgend steuern die Besucher gestern Nachmittag auf die große Bühne zu. Die Mädchen kreischen, als mehrere Männer in Bambusröcken mit ihren gestählten Körpern eine Pyramide bauen. Nur einer von unzähligen Programmpunkten. Kaum genutzt werden hingegen die beiden Beachvolleyballfelder nahe der Bühne. Das Wetter... In der Workshop-Halle riecht es nach Pferd - der letzte Maimarkt liegt erst wenige Wochen zurück. Die Dozentin einer Sporthochschule trainiert junge und ältere Turnerinnen. Sonderlich sympathisch kommt die Frau mit der dunklen Stimme nicht rüber. "Was wiegst du?", fragt sie eine Teilnehmerin mit leichtem Bauchansatz. "Darfst ruhig schummeln."

Im Zelt der Turnerjugend spielt sich derweil ein kleines Drama ab. Ein Mädchen hat sich den Fuß verknackst. Humpelnd und weinend zieht sie davon, ihren Wettkampf kann sie vergessen. Fröhlicher sind die anderen Turntalente. Sie duellieren sich an der Tischtennisplatte oder balancieren auf zwischen zwei Holzkästen liegenden Stangen. In der Trendhalle tanzen Frauen um Gymnastikbälle herum und hauen mit zwei Schlagzeugsticks darauf. "Drums alive", nennt sich das. Der neueste Schrei? Fragen Sie mal demnächst in ihrem Verein oder Fitnessstudio nach.