(alb) Sitzenbleiben, Noten und die Pausenklingel - in der Gemeinschaftsschule sind das Fremdwörter. Stattdessen sollen die Schüler voneinander lernen und selbstständig arbeiten. Lehrer werden zu Lernbegleitern.

Was verspricht sich die Landesregierung von der Gemeinschaftsschule? Grün-Rot sieht in dieser Schulart eine Möglichkeit, alle Kinder und Jugendlichen individuell(er) zu fördern und ihnen dieselben Bildungschancen einzuräumen. Dabei werde die Verschiedenheit der Schüler, so das Kultusministerium, "als Wert" anerkannt.

Was macht die Gemeinschaftsschule anders? Lehrer werden zu Lernbegleitern; Hausaufgaben und das Klingeln nach 45 Minuten gehören ebenso der Vergangenheit an wie (weitgehend) der klassische Frontalunterricht. Kein Kind bleibt in der Gemeinschaftsschule sitzen. Schüler arbeiten auf unterschiedlichen Lernniveaus, legen ihre Ziele selbst fest und erarbeiten sie oft eigenständig oder in Zusammenarbeit mit ihren Klassenkameraden. Noten von eins bis sechs haben ausgedient.

Wie wird die Leistung der Schüler dann gemessen? In sogenannten Lernentwicklungsberichten (früher: Zeugnisse) werden in den Kernfächern Deutsch, Mathe und Englisch unter anderem Textverständnis, Sprachbewusstsein, Rechenfertigkeiten oder Transferdenken bewertet. In der Bammentaler Elsenztalschule gibt es zusätzlich eine Einschätzung über insgesamt 15 Begabungen wie beispielsweise Problemlösungs- und Kritikfähigkeit, Geschicklichkeit und Zuverlässigkeit. "Dadurch sind die Schüler vollkommen transparent", sagt Rektor Peter Fanta. Bei einem Umzug oder einem Schulwechsel sei sichergestellt, dass Kinder und Jugendliche anderswo Anschluss finden. "Wir orientieren uns an den bundesweit gültigen Bildungsstandards von Hauptschule, Realschule und Gymnasium", so Fanta.

Sind Gemeinschaftsschulen immer auch Ganztagesschulen? Ja. Schluss ist in der Regel erst am Nachmittag gegen 16 Uhr.

Welche Klassen werden unterrichtet? Die Gemeinschaftsschule besteht aus den Klassen fünf bis zehn - wie in Bammental -, kann aber auch die Grundschule und/oder die dreijährige Sekundarstufe umfassen. Der Bildungsplan basiert langfristig auf den Standards von Haupt-, Realschule und Gymnasium, zunächst aber auf dem Curriculum für die Realschulen. Es kann der Hauptschulabschluss abgelegt und die Mittlere Reife erworben werden. Für das Abitur müssen die Schüler meist (noch) an ein externes Gymnasium wechseln.

Wie viele Gemeinschaftsschulen gibt es im Land? In der ersten Tranche 2012/13 hat das Kultusministerium 42 Schulen genehmigt, darunter neben Bammental auch je eine Schule im Landkreis und in der Stadt Heilbronn. Ab nächstem Schuljahr gehen weitere 87 Bildungsstätten an den Start. In der zweiten Tranche dabei sind auch zwei Schulen in Heidelberg (Waldpark- und Geschwister-Scholl-Schule auf dem Boxberg und in Kirchheim), zwei im Neckar-Odenwald-Kreis (Adelsheim und Haßmersheim), eine in Mannheim sowie neun im Kreis Heilbronn (unter anderem in Bad Rappenau und Eppingen). In beiden Durchgängen bewarben sich fast ausschließlich Haupt- und Werkrealschulen.

Welche Voraussetzungen müssen die Gemeinschaftsschulen erfüllen? Sie müssen laut Kultusministerium nachweisen, dass sie bereits seit längerer Zeit über Erfahrungen im Umgang mit der Unterschiedlichkeit der Schüler verfügen, dass sie selbstverantwortliches Lernen möglich machen und Gemeinsinn fördern.

