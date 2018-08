Von Timo Teufert

Die beiden ausverkauften Konzerte der Vokalpopgruppe "Wise Guys" am Donnerstag und Freitag in der Stadthalle glichen einer Achterbahnfahrt - passend zum neuen Album "Achterbahn": Die Zuschauer erlebten nicht nur fünf gut aufgelegte "Schlaumeier", wie der Bandname ins Deutsche übersetzt wird, sondern auch - wie es sich für eine Fahrt mit einer guten Achterbahn gehört - jede Menge Überraschungen. Denn neben den aktuellen A-cappella-Songs brachten die "Wise Guys" auch viele ältere Titel, bei denen das Publikum teilweise lautstark mitsang.

"Wir haben in Heidelberg ein sehr anspruchsvolles Publikum mit ziemlich konkreten Vorstellungen, wie ein ,Wise Guys‘-Konzert abzulaufen hat", sagte Daniel "Dän" Dickopf gleich zu Beginn des Konzerts. Es müssten immer ein paar ältere Lieder im Programm sein. Man mag seinen Ausspruch glauben oder nicht, mit ihrer Mischung aus Neu und Alt trafen die fünf Musiker aus dem Rheinland, die ihre Konzerte vollkommen ohne Instrumente bestreiten, genau den Nerv des Publikums. Etwa bei dem Lied "Buddy Biber" - eine musikalische Hommage an Zeichentrickserien wie "Tom & Jerry". Doch nicht nur diese Mischung macht die "Wise Guys" aus: Die fünf können auch fließend von der Ballade "Ein Engel" zum Komischen wechseln, was sie bei "Das Sägewerk Bad Segeberg" oder dem Lied "Deutsche Bahn" unter Beweis stellten. Auch wenn das Lied über die Unzulänglichkeiten beim Staatskonzern schon etwas älter ist, aktualisieren die "Wise Guys" diesen Song immer wieder: Erst durch eine Strophe über das knappe Personal in Mainzer Stellwerken, jetzt über die Streiks der Gewerkschaft GDL.

Im neuen Programm besingt das Quintett ein "Dickes Ding" genauso wie das Phänomen "Ich kann nur den Refrain" (Die Strophen sind zu schwer ...) und die "Generation Hörgerät". Bei "Jetzt ist Sommer", "Latein" oder "Ruf doch mal an" im zweiten Teil des Konzerts - wie immer ein generationenverbindendes Ereignis - hält es die Zuschauer dann auch nicht mehr auf den Stühlen. Nach vier Zugaben endet schließlich nach zweieinhalb Stunden der reguläre Konzertteil.

Völlig ohne Verstärker sangen die Musiker danach noch im Foyer der Stadthalle für ihre Fans: Beim sogenannten After Glow gaben sie das Lied "She" von Elvis Costello zum besten (bekannt aus der Schlussszene des Films "Notting Hill"), signierten anschließend zahlreiche Eintrittskarten und T-Shirts und kamen mit ihren Fans ins Gespräch.