Von Marion Gottlob

Hockenheim. Gesichter mit einem seligen Lächeln! Das sah man bei den Public Race Days auf dem Hockenheimring. Bei dem zwei Tage langen Event war jeder Motorsportfan gefragt, der das Gaspedal seines eigenen Fahrzeugs mal so richtig durchtreten wollte. Aus dem Stand wurde über eine Distanz von einer Viertelmeile, exakt 402,33 Meter, beschleunigt, was das Bike oder das Auto hergeben konnte. Es brauchte keine Rennstrategie, sondern vor allem Mut und Nerven!

Michael und Sohn Thomas waren aus Rotenburg-Wümme neun Stunden lang angereist: "Wir sind seit 2008 jedes Jahr hier." Sie traten mit einem 1970er-Dodge Chevrolet mit circa 700 PS und rosarotem Tiger als Zierde an den Start. "Es macht Spaß, das Auto auszureizen." Marcko wiederum war zwar mit seinem englisch-grünen 1956 Chevrolet Bel Air (Teilnehmer der Bergfahrt Königstuhl 2016) aus dem nahen Ilvesheim gekommen, aber er zögerte, bei dem Rennen mitzumachen: "Ich genieße die Atmosphäre." Das hatte tatsächlich was! Früh bildeten sich Schlangen, Menschen über Menschen liefen von den Parkplätzen zum Ring. Jörg und Udo aus Speyer: "Wir haben Benzin im Blut." David aus Esslingen und Harald aus Reutlingen: "Wir kennen einen Kumpel, der heute fährt."

Das Beschleunigungsrennen geht auf eine Tradition in den USA zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg lieferten sich Autofahrer illegale Rennen: Sie "starteten" an einer normalen Ampel und fuhren um die Wette. Als Erkennungszeichen hatten sie oft Würfel als Glücksbringer am Rückspiegel angebracht. Die Wettkämpfe wurden bald legalisiert. Eingesetzt wurden damals vor allem billige Autos, aus denen alles, was nicht unbedingt nötig war, ausgebaut wurde, um das Gewicht zu reduzieren. Gleichzeitig wurde die Leistung des Motors enorm gesteigert.

Billige Autos? Das ist nicht mehr so. Ulli aus Gummersbach mit seinem roten Fort Pick-up 1941 mit rund 1200 PS wusste das. Allein Benzin und Öl verschlingen bei diesem Hobby mehrere Tausend Euro pro Jahr. Die Kosten für die Anschaffung des Fahrzeugs und Reparaturen liegen oft im fünfstelligen Bereich. Ulli lächelt: "Es geht um das Erlebnis - es ist die Beschleunigung von null auf 200 Stundenkilometer in 5,5 Sekunden, auf einer Strecke von 200 Metern."

Wolfgang aus dem österreichischen Vorarlberg feierte eine Premiere - das erste Mal war er mit einem eigenen Auto hier, einem Plymouth Doster 1973 in Metallic-blau. Er gestand: "Lampenfieber." Auch Jochen aus der Nähe von Tübingen feierte eine Premiere, er war zwar schon häufig auf dem Hockenheimring, doch dieses Mal mit einem neuen Auto: Willys Woody Wagon von 1934 - die A-Säule und der Fahrzeugbrief stammten von 1934, andere Teile waren aus Kunststoff nachgebaut. Einige haben es schon erlebt, dass man mit einem Auto auf der Rennstrecke liegen bleibt: "Die eigene Crew muss abschleppen."

Cory stammt aus Kalifornien, wo die Rennen erfunden wurden. Schon in den USA ist er Rennen gefahren, als Soldat kam er nach Deutschland und blieb dem Hobby treu: "Vor dem Rennen zittert man, dann fährt man volle Pulle, danach ist alles gut, ein Gefühl von Befreiung."

Aus Dresden war das Schumann-Team angereist. Die Suncoast Roadster Corvette C5 mit 1300 PS glitzerte in der Sonne. Eine Spezialanfertigung aus den USA mit 910 kg ohne Fahrer Olli. Im vergangenen Jahr kam das Team in seiner Kategorie in der Gesamtwertung auf den fünften Platz bei der Super ProEt Challenge. Olli: "Das Gefühl der Beschleunigung - das ist, als würde einem jemand mörderisch in den Rücken treten."

Heiter war es bei den American Car Friends aus Hockenheim und Umgebung: Rainer hatte ein 1969 Oldsmobile Cutlass S mit rund 300 PS und weißen Ledersitzen dabei: "Das Auto ist im Originalzustand." Norbert zeigte den Volkswagen-Käfer mit Pritsche T1, Baujahr 1966. Mehr als ein Jahr hatte er auf Restaurierung und Umbau verwandt: "Bis auf Motor und Reifen ist alles im Original." Spitze!