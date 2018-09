Nürnberg/Wiesloch. (dpa/lsw) Wegen mutmaßlicher Betrügereien mit Auto-Kennzeichen sind zehn Nürnberger Firmen ins Visier der Ermittler geraten. Die Zulassungsdienste sollen sich jahrelang mit gefälschten Vollmachten bei der Zulassungsstelle in Wiesloch bei Heidelberg sogenannte Kurzzeitkennzeichen beschafft haben, berichtete eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Montag. Später hätten die Zulassungsdienste die Autonummer gewinnbringend an Dritte weiterverkauft.

Auslöser für die Ermittlungen gegen die Firmen sei ein Anfangsverdacht von Mitarbeitern der Nürnberger Zulassungsstelle gewesen. Ihnen war bereits vor Jahren aufgefallen, dass immer weniger Kurzzeitkennzeichen für Probe-, Werkstatt- oder Überführungsfahrten in Nürnberg beantragt wurden. «Dafür fuhren immer mehr Autos mit Heidelberger Überführungskennzeichen in Nürnberg herum», berichtete der Leiter der Nürnberger Auto-Zulassungsstelle, Steffen Keßler.