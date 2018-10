An der Bertleinsbrücke, die bei Weinheim über die A 5 führt, blieb am Samstagabend ein Kranaufleger hängen, der auf einem Lkw transportiert wurde. Foto: Feuerwehr Weinheim

Von Peter Wiest

Weinheim/Forst. Als ob die derzeitige Baustellensituation auf der A 5 (und nicht nur dort) in der hiesigen Region den Autofahrern nicht schon genug Stress bereiten würde: Gleich zweimal kam es am zurückliegenden Wochenende auf der Strecke zwischen Weinheim und Bruchsal zu Unfällen, deren Folge Staus und Verkehrsbehinderungen waren.

Eine "folgenschwere Fehleinschätzung", wie es die Polizei in ihrem Bericht ausdrückte, machte ein 44-jähriger Lastwagen-Fahrer am Samstag gegen 21.15 Uhr. Er transportierte einen Kranauflieger mit seinem Laster im Bereich der derzeitigen A 5-Baustelle beim Weinheimer Kreuz, hatte gerade mit dem am Anhänger befestigten Kran Material abgeladen und wollte zum nächsten Abladepunkt fahren. Dabei hatte er jedoch nicht komplett den Kran eingefahren - und blieb prompt an der Bertleinsbrücke hängen, die dort über die Autobahn führt. Durch den Aufprall wurde der Kran vom Anhänger heruntergerissen, fiel Richtung Mittelleitplanken und blieb dort zwischen der Betonbefestigung und dem Lastwagen liegen.

Wie die Polizei und die Weinheimer Feuerwehr berichten, liefen insgesamt 50 Liter Hydrauliköl aus und ergossen sich auf die Fahrbahn. An der Brücke entstand laut Bericht lediglich ein oberflächlicher Schaden. Eine Untersuchung durch einen Statiker ergab, dass keine Sofortmaßnahmen notwendig waren.

Der Fahrer selbst und sein Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt; beide standen jedoch unter Schock und mussten entsprechend betreut werden. Die Weinheimer Feuerwehr kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe des Krans. Während der Unfallaufnahme und der Säuberung der Fahrbahn musste der linke Fahrstreifen von bis 3 Uhr morgens gesperrt werden; zwischen 1 und 1.45 Uhr musste für die Bergung des Kranes zusätzlich die Fahrbahn in Richtung Frankfurt Uhr komplett gesperrt werden. Die genaue Höhe des Sachschadens kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.

Am frühen Morgen schon hatte sich auf der A 5 in Richtung Karlsruhe bei Forst ein schwerer Unfall ereignet. Kurz nach der Tank- und Rastanlage Bruchsal staute sich der Verkehr; ein Unimogfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr am Stauende auf einen Sattelzug auf. Dabei wurden Fahrer und Beifahrer eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Beide Insassen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht, einer von beiden wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Zwei Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe waren gesperrt; der Verkehr staute sich über zwölf Kilometer fast bis zum Walldorfer Kreuz zurück.