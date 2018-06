Von Sabine Hebbelmann

Heidelberg/Rhein-Neckar. Mobbing an Schulen hat ernste Folgen. Betroffene entwickeln oft lang anhaltende psychische Probleme, auch das Lernklima in der Klasse leidet. Doch wie geht man mit einem Mobbingverdacht um? Wie greift man ein, ohne Täter und Opfer bloßzustellen und das Problem zu verschlimmern?

In Heidelberg fand jetzt die Auftaktveranstaltung zu einer breit angelegten Wirksamkeitsstudie zum so genannten Olweus-Programm statt. Das von Dan Olweus, Pionier der Mobbing-Forschung, entwickelte Präventionsprogramm hat sich in anderen Ländern bereits bewährt. Nun soll es an 30 weiterführenden Schulen in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis eingeführt und dabei wissenschaftlich begleitet werden. Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Heidelberg führt die Studie im Auftrag der Baden-Württemberg-Stiftung durch. Sie hat in verschiedenen Untersuchungen bereits den Zusammenhang von Mobbing mit Schulverweigerung, selbstverletzendem Verhalten, Depressionen und Selbstmordgedanken belegt.

Olweus wollte sein Programm in Heidelberg selbst vorstellen, doch gesundheitliche Probleme hielten den 83-jährigen Psychologen, der an der Universität Bergen in Norwegen lehrt, von der Reise ab. Für ihn kam der Direktor von Olweus International, Reidar Thyholdt. Er arbeitet seit Jahren eng mit Olweus zusammen und wird die Einführung des Programms in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis leiten. 18 Monate soll dieser Prozess dauern. Für die begleitende Studie sind vier Jahre veranschlagt.

Thyholdt berichtete, dass in den norwegischen Schulen, die das Programm angewendet haben, auch Jahre nach der Einführung nur halb so viele Schüler Mobbing ausgesetzt seien. Das Programm setze auf der Ebene der Schule, der Klasse und des Individuums an und wirke vorbeugend, indem es die gesamte Schulkultur verändere. Zugleich werde auf Vorfälle konsequent reagiert.

Mobbing bezeichnete Thyholdt als einen Missbrauch von Macht mit teils traumatisierender Wirkung. Auch die Täter, die oft selber Probleme hätten, nehme das Programm in den Blick. Sie profitierten von dem Erhalt klarer Botschaften, wenn sie andere demütigten oder ihnen Leid zufügten. Das Programm gebe Erwachsenen ein ganzes Paket an Werkzeugen an die Hand, wie sie effektiv und nicht verletzend auf Mobbing reagieren können.

Details der Studie zum Programm nannte Studienleiter Michael Kaess. Demnach werden ab sofort die weiterführenden Schulen getrennt nach Schularten aufgelistet - über die Reihenfolge entscheidet das Los. Dann werden sie nacheinander angefragt. So soll sichergestellt werden, dass die Auswahl zufällig erfolgt und alle Schularten angemessen berücksichtigt werden. Im Januar wird an den teilnehmenden Schulen eine anonyme Schülerumfrage durchgeführt. Danach beginnt die Hälfte mit der Einführung des Olweus-Programms. Ein Jahr später folgt eine zweite Befragung der Schüler, bei der die Antworten der "Olweus-Schüler" mit denen der Kontrollgruppe verglichen werden.

Zeitgleich wird das Programm nun auch in der Kontrollgruppe eingeführt. Im Januar 2017 ist eine weitere Schülerumfrage geplant. So lassen sich die Effekte des Programms auf beide Gruppen wie auch im zeitlichen Verlauf vergleichen. Für jede Schule bilden Thyholdt und sein Team in einem siebentägigen Kurs einen "Olweus-Coach" aus, der das Programm an der Schule etablieren soll und der die Betreuung der Schule und die Ausbildung der Supervisionsgruppenleiter übernimmt.

Den Supervisionsgruppen gehört das gesamte Schulpersonal an, vom Schulleiter bis zur Sekretärin. Sie treffen sich regelmäßig. Dazu kommen ein Koordinator, der sich um organisatorische Dinge kümmert sowie ein Komitee, das sich aus Lehrern, Eltern, Schülern sowie dem Schulleiter zusammensetzt.

Mit dem Projekt soll die Wirksamkeit des Präventionsprogramms für das deutsche Schulsystem nachgewiesen werden. Die Baden-Württemberg-Stiftung stellt dafür insgesamt 460.000 Euro zur Verfügung.