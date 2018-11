Von Marion Gottlob

Mannheim. "Rheuma gibt es gar nicht", sagt Professor Hanns-Martin Lorenz von der Heidelberger Universitätsklinik. Er meint damit, dass sich das Verständnis von Rheuma verändert hat. Zwar umschreibt das Wort "Rheuma" immer noch schmerzhafte Krankheitszustände des Muskel- und Skelettsystems. Aber die Ärzte kennen heute mehr als 200 Krankheitsbilder von rheumatischen Erkrankungen. Sie betrachten nicht mehr das einzelne Gelenk, sondern das gesamte Immunsystem, das maßgeblich an Rheuma-Erkrankungen beteiligt ist. Zum 41. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) im Rosengarten sind rund 2300 Experten zusammengekommen. Professor Lorenz ist Tagungspräsident der DGRh.

In Deutschland leiden rund 20 Millionen Menschen an Rheuma. Betroffen sind alle Altersgruppen, auch Kinder. So leiden beispielsweise rund 20 000 Kinder an entzündlichem Rheuma (Idiopathischer Arthritis). "Um bleibende Gelenkschäden zu verhindern, haben Ärzte ihnen früher abgeraten, sich sportlich zu betätigen", so Dr. Jügen Grulich-Henn vom Universitätsklinikum Heidelberg. Kinder wurden vom Schulsport befreit und sollten keinen Vereinssport treiben. Aber das führte oft zum sozialen Rückzug und zu Übergewicht.

Hier hat ein Umdenken stattgefunden: Heute weiß man, dass sich junge Rheuma-Patienten, die sportlich aktiv sind, wohler fühlen. Außerdem kann Sport die Aktivität der Erkrankung reduzieren. Jetzt nehmen schon mehr als die Hälfte der Rheuma-Kinder am Schulsport teil; im Jahr 2000 war es noch nur jedes dritte Kind.

Die Rate der Kinder, die vom Schulsport befreit wurde, sank von 46 auf 17 Prozent, so die Analyse einer Studie mit mehr als 6000 kindlichen Rheuma-Patienten. In der Freizeit sind vor allem Schwimmen und Radfahren für diese Kinder geeignet, wie zu hören war.

Auch erwachsenen Rheuma-Patienten kann Sport gut tun. Die Wahl der Sportart sollte der Patient treffen, denn der Sport soll ihm Freude bereiten. Grundsätzlich kann Professor Hanns-Martin Lorenz auch den Erwachsenen das Schwimmen empfehlen, das die Gelenke entlastet. Aber auch Übungen, bei denen Patienten - eventuell sogar beim Fernsehen - zum Beispiel mit den Händen einen Ball oder Luftballon leicht drücken, können gut tun.

Vor allem gilt: Bei Rheuma-Patienten sind oft Herz und Gefäße in Gefahr. "Am besten beugen Patienten Gefäßkomplikationen vor, indem die Krankheitsaktivität therapeutisch unterdrückt wird", so Lorenz. Die Patienten sollten alle Risikofaktoren für eine Herzerkrankung oder eine Arteriosklerose vermeiden. Dazu gehört vor allem das Rauchen. Daneben sollten die Betroffenen ein normales Körpergewicht anstreben. Blutdruck und Blutzucker sollten kontrolliert und das Cholesterin gesenkt werden.

Info: Am Samstag, 21. September, findet von 10 bis 15 Uhr eine Patientenveranstaltung mit Vorträgen im Rosengarten (Musensaal) statt. Um 14 Uhr spricht die Sängerin Joy Fleming über "Schmerzhafte Lebensereignisse und deren Überwindung."