Von Carlo Weippert

Schwetzingen. Mit teilweise klappernden Bollerwagen, gefüllt mit Kindern, aber auch mit Getränken und randvollen Kühltaschen waren sie unterwegs und suchten sich bevorzugt ein Plätzchen unter Schatten spendenden Bäumen - angesichts von über 40 Grad Celsius war dies auch kein Wunder.

Das Lichterfest im Schlossgarten hatte nach zweijähriger Pause wieder einmal Besucherinnen und Besucher von nah und fern eingeladen. Und rund 21 000 ließen sich nicht zweimal bitten. Weiße, im Wind wedelnde Prickel-Ständer markierten den Weg von zwei "Blumen-Feen" auf ihren Stelzen (Gruppe "Fairytale"). Als es dann später dunkel wurde, wiesen über 2000 Flammschalen, zehn Meter große leuchtende Pylone mit wechselnden Farben, Hunderte von LED-Leuchten und natürlich die schon traditionellen Lichterketten den Weg.

"Wir feiern zusammen", das Motto hing im ganzen Park und war natürlich das Thema des Tages. Die "33. US-Army-Europe Band & Chorus" - ein Teil der Band soll sogar direkt zum Fest aus den USA eingeflogen sein - hatte mit rockigen Soul-Titeln ("Superstition", Stevie Wonder) die Fans wie gewohnt auf ihrer Seite.

Auch Christian "Chako" Habekost, der am Samstag vor einer Woche bei "Schloss in Flammen" in Mannheim die Bewohner der Quadratestadt noch über den grünen Klee gelobt hatte, schwenkte jetzt kurzerhand um ("Mannem hinne - Schwetzingen vorne"). Klar, dass auch der Hofstaat in seinen historischen Kostümen und Perücken! nicht fehlen durfte. Doch die Damen und Herren wurden angesichts der drückenden Schwüle von den meisten nur bedauert.

Anmutige Ballettvorführungen der Schule von Barbara Benkeser am Apollo-Tempel gab's ebenso zu bestaunen wie rockige Klänge von der Partyband "Me and the Heat" zu hören waren. Auf insgesamt sechs Bühnen wurde ein abwechslungsreiches Programm für jedermann geboten.

So waren etwa die Kinder kaum von der Wiese vor der Orangerie wegzubekommen. Kein Wunder, lockten doch Riesenrutsche, Kletterturm, Hüpfburg, Kakerlaki-Clowntheater und Clown Beppo mit grenzenlosem Spaß die Kleinen.

Am Ende knallte es dann richtig: Punkt 22.30 Uhr gab es ordentlich was auf Ohren und Augen: Ein buntes Feuerwerk der Spitzenklasse ließ so manches "Aah" und "Ooh" diesen Abend beim Lichterfest bejubeln. Und so behielt Oberbürgermeister Dr. René Pöltl schließlich Recht, der im Vorfeld selbstbewusst angekündigt hatte: "Das Lichterfest wird ein Traum".

Für den Einsatzleiter, Polizeihauptkommissar Hubert Böllinger, zählte am Ende nur der eine Satz: "Außer ein paar Kleinigkeiten durch minimale Schwierigkeiten im Blutdruckbereich (vom Deutschen Roten Kreuz gleich geregelt), war das ein optimales Fest in Kurpfälzer Gemeinschaft - Hut ab" (siehe auch unsere weitere Berichterstattung auf der Seite "Metropolregion").