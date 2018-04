haz. Der Tod eines Kindes ist wohl die traumatischste Erfahrung, die Eltern machen können. Es ist bekannt, dass Eltern nach dem Verlust eines Kindes eine Phase tiefer Trauer durchleben: Nichts ist mehr wie zuvor. In einer Studie hat Prof. Dr. Gerard j. van den Berg nun untersucht, ob die Trauer auch wirtschaftliche Konsequenzen für die betroffenen Eltern hat. Denn: Trauer kann zu krankheitsbedingten Fehlzeiten führen. In manchen Fällen entscheiden sich die Eltern, ganz aufzuhören zu arbeiten. Im Extremfall kehren sie nie mehr ins Arbeitsleben zurück.

Für ihre Untersuchung haben die Mannheimer Forscher schwedische Daten von rund 1800 Müttern und 1500 Vätern ausgewertet, die zwischen 1993 und 2003 ihr Kind verloren haben. Insgesamt waren es über 1800 Kinder, die im Alter zwischen einem und 24 Jahren plötzlich starben. Sie haben die Ergebnisse dann mit den Daten von Eltern verglichen, die kein Kind verloren haben, sonst jedoch in ähnlichen Umständen leben wie die betroffenen Eltern.

"Wir unterscheiden verschiedene Todesursachen der Kinder und haben besonderes Augenmerk auf Kinder gelegt, die bei unvorhergesehen Unfällen gestorben sind, wie Verkehrsunfällen, Unfällen verursacht durch Ertrinken, Stromschläge oder fallende Gegenstände", so Professor van den Berg. Der Grund für den Fokus auf diese Auswahl an Todesursachen sei, dass sie von den Eltern nicht vorausgesehen werden konnten. "So konnten wir annehmen, dass sie ihr Verhalten als Reaktion auf den bevorstehenden Tod änderten, ihre Situation vor dem Verlust ihres Kindes aber vergleichbar ist mit der von Eltern in ähnlichen Umständen, die kein Kind verloren haben."

Der Verlust eines Kindes führt durchschnittlich nicht nur zu geringerem Einkommen in den darauf folgenden Jahren, sondern auch zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, aus dem Arbeitsleben auszutreten, geschieden zu werden und bei schlechter mentaler Gesundheit zu sein. So das Ergebnis der Untersuchung. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die betroffenen Eltern noch einige Jahre später arbeitslos sind (neun Prozent höher). "Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass es wichtig ist, Eltern, die ein Kind verloren haben, zu kommunizieren, dass sie versuchen sollten, am Arbeitsleben weiter teilzunehmen", rät van den Berg. Der gebürtige Niederländer hat die Humboldt-Professur für Empirische Ökonomie inne. Sollten sich die Betroffenen entscheiden, tatsächlich aufhören zu arbeiten, empfehlen die Forscher maßgeschneiderte Arbeitsmarktprogramme und Therapien, um nach dem traumatischen Erlebnis eine Abwärtsspirale im Leben der Eltern zu verhindern.