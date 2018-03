Hündin Nele kennt das und macht mit. Frauchen Christiane Stark ist Tiermedizinerin und bietet Erste-Hilfe-Kurse am Hund an. Jana Stimmel (links) assistiert. Foto:vaf

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Es kann immer und überall passieren und ist der Albtraum aller Hundebesitzer: Das vierbeinige Familienmitglied verletzt sich, frisst etwas Giftiges oder wird gar von einem Auto angefahren. Viele Hundebesitzer wissen nicht, wie sie in den verschiedenen Situationen angemessen reagieren sollen. Um Herrchen und Frauchen für den Ernstfall zu wappnen, bietet die Johanniter-Unfall-Hilfe in Mannheim jetzt Kurse zur Ersten Hilfe am Hund an.

"Vieles bei der Ersten Hilfe am Hund ist gar nicht so unterschiedlich wie bei der Ersthilfe am Menschen", weiß Christiane Stark. Die Tiermedizinerin veranstaltet regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse am Mensch und hat für die Mannheimer Johanniter den Hundekurs konzipiert. "Wir hatten einige Anfragen diesbezüglich", erklärt Jana Stimmel, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Johanniter Regionalverband Baden. Immerhin war mit Tiermedizinerin Christiane Stark bereits eine Fachkraft im Haus. Auf seine Anregung hin stellte sie die Kursinhalte zusammen.

Christiane Stark zeigt den Kursteilnehmern unter anderem, wie man Druckverbände am Hund anlegt oder die Pfote richtig verbindet. "Da verwendet man am besten Sportbinden und starke Klebebänder", rät die Tiermedizinerin. "Denn der Verband muss sehr stabil sein." Da bei den Hunden die Haut direkt am Knochen anliegt, muss unbedingt Verbandswatte benutzt werden. Wie man einen Hund korrekt bandagiert, zeigt Christiane Stark an ihrer eigenen Hündin Nele. Die ist das schon gewöhnt und lässt alles ruhig über sich ergehen.

Doch das ist bei Hunden höchst selten der Fall. "Man muss bedenken, dass Hunde bei der Ersthilfe nicht mithelfen, so wie das Menschen tun", betont Christiane Stark. "Deshalb ist es besonders wichtig, auf den Eigenschutz zu achten." Viele Hunde - auch wenn sie sonst absolut brav sind - können in Schmerz- und Stresssituationen beißen. "Dann sind viele Hundebesitzer geschockt", weiß die Tiermedizinerin. Doch diese Panikreaktion müsse unbedingt einkalkuliert werden. "Deshalb zeige ich auch, wie man die Schnauze korrekt abbindet."

An einem Gummihund demonstriert sie, wie man Vierbeiner reanimiert und den Puls misst. Da dürfen die Teilnehmer auch selbst Hand anlegen. Um die Verfassung des Hundes festzustellen, nennt Christiane Stark vier Punkte: Temperatur und Puls messen sowie Atmung und Schleimhäute überprüfen. Gerade die richtige Temperatur und der Puls variieren bei Hunden je nach Größe. "Deshalb sollte man die korrekten Vitalfunktionen seines eigenen Hundes kennen", sagt sie. "Um eine Routine zu entwickeln, sollten die Teilnehmer das Gelernte zu Hause am eigenen Hund ausprobieren."

Denn der darf beim Kurs nicht dabei sein. Wenn die bis zu acht Teilnehmer pro Kurs alle ihre Hunde mitbrächten, die sich untereinander nicht kennen, dann ist Chaos vorprogrammiert. Stark: "Die Hundebesitzer müssen ihre Tiere im Auge behalten und können sich nicht auf die Kursinhalte konzentrieren."

Weitere Themen sind - Basisgrundlagen. "Es empfiehlt sich, die richtigen Telefonnummern griffbereit zu haben", rät die Tiermedizinerin. Dazu zählen die Nummer des Tierarztes, einer Tierklinik und der Giftnotruf-Zentrale. Auch die Materialien für einen Verband sollten immer im Haus sein. Außerdem spricht Christiane Stark über die Behandlung von Verbrennungen, Erfrierungen, Diabetes, Insektenstiche, und Hitzschlag. Auf Wunsch informiert sie auch über Reisekrankheiten, Parasiten und Impfbestimmungen.

Info: Die nächsten Kurse "Erste Hilfe am Hund" finden am 29. April und am 24. Juni von 10 bis 16 Uhr bei der Johanniter-Unfall-Hilfe Mannheim, Saarburger Ring 61, statt. Anmeldung Tel. 0621-483030.