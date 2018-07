Von Stefan Zeeh

Rhein-Neckar. Welche Schularten benötigt der Rhein-Neckar-Kreis an seinen beruflichen Schulen? Wie viele Schüler werden diese Schulen in Zukunft besuchen? Fragen, mit denen sich Kreisverwaltung und Kreistag immer wieder beschäftigen. Da die zur Verfügung stehenden Daten nicht völlig ausreichen, hatte der Kreis vor gut zwei Jahren mit dem Beratungsunternehmen Dr. Garbe & Lexis einen externen Ratgeber engagiert, um einen Schulentwicklungsplan zu erstellen.

Diese lang erwartete Expertise lag nun dem Kreistag bei seiner Sitzung dieser Tage in Eppelheim vor, rief unter den Kreisräten aber nicht nur Begeisterung hervor. "Das vorliegende Gutachten enttäuscht auf den ersten Blick etwas", bemängelte Werner Knopf (CDU), dass zu wenige Möglichkeiten für Synergien mit den benachbarten Standorten beruflicher Schulen aufgezeigt wurden. Einige in diese Richtung gehende Vorschläge finden sich aber trotzdem im Schulentwicklungsplan. So wird beispielsweise festgestellt, dass bei der Friseurausbildung in Schwetzingen, Weinheim und Wiesloch die zu erwartenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren unter der Mindestgröße liegen werden. Deshalb wird empfohlen, diesen Ausbildungsgang in einem ersten Schritt von Schwetzingen in das benachbarte Mannheim zu verlagern.

Sollte die Innung dauerhaft zu wenig Ausbildungsverträge abschließen, müsste auch der Standort Wiesloch aufgegeben werden und die Auszubildenden das Angebot in Heidelberg nutzen, das von Wiesloch aus gut erreichbar wäre.

Die absoluten Schülerzahlen an einem Standort sind aber nicht alles. "Wir wollen am Standort Eberbach festhalten, obwohl wird dort bei der Schülerzahl Probleme haben", betonte Knopf und Hans-Jürgen Krieger (SPD) entnahm dem Gutachten etwas "zum Charme kleiner Bildungszentren", da sich hier kürzere Wege ergeben.

Bezüglich der Aussagekraft des Schulentwicklungsplans war Rolf Hagmaier (Freie Wähler) skeptisch. "Beim beruflichen Schulwesen sind Prognosen schwierig", sagte er. Im Gegensatz etwa zur Grundschule, deren Schülerzahl sich entsprechend der Geburtenrate ausrichtet, kann es bei den beruflichen Schulen, etwa durch politische Vorgaben, zu raschen Veränderungen bei der Schülerzahl kommen. So habe beispielsweise die Einführung des G 8 an den Gymnasien dazu geführt, dass vermehrt Schüler das Abitur an den beruflichen Schulen des Kreises ablegten.

"Unsere beruflichen Schulen sind gut aufgestellt", entnahm Adolf Härdle (Grüne) dem Gutachten ebenso wie Susanne Krüger (FDP), die außerdem darauf hinwies, dass laut dem Gutachten ein wachsender Fachkräftebedarf im Rhein-Neckar-Kreis bestehe. Auf ein Problem bei der Schließung von Schularten an einzelnen Standorten wies schließlich Edgar Wunder (Die Linke) hin, denn die Schulstandorte müssten im Gesamtkontext gesehen werden und sollten ausgewogen bleiben.

Mit der Einrichtung einer Fachklasse Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel an der Johann-Philipp-Bronner-Schule Wiesloch und einer Fachschule Technik (Fachrichtung Bautechnik) folgte der Kreistag bereits den Empfehlungen des Schulentwicklungsplans. Darüber hinaus wurde beschlossen eine Sonderberufsfachschule zur Kooperativen Berufsvorbereitung an der Theodor-Frey-Schule Eberbach und das "Profil Gesundheit" an der Helen-Keller-Schule Weinheim einzurichten. An der Johann-Philipp-Bronner-Schule wird außerdem am dortigen Wirtschaftsgymnasium das Wahlfach "Global Studies" und darauf aufbauend das Profil "Internationale Wirtschaft" entstehen.