Von Jasper Rothfels

Bad Dürkheim. Die neue Deutsche Weinkönigin muss vor Rührung kurz mit den Tränen kämpfen, dann blickt sie unerschrocken ihrer neuen Aufgabe entgegen. Janina Huhn aus Bad Dürkheim wird in den kommenden 365 Tagen den deutschen Wein vertreten - bei mehr als 200 Terminen im In- und Ausland. Angst vor dem Pensum hat die 24-Jährige nach eigenen Angaben nicht. "Ich liebe Herausforderungen", sagt sie nach der Wahl am Freitagabend in Neustadt mit Blick auf das vor ihr liegende Jahr. "Ich weiß, es wird einmalig."

Huhn, die einen Abidurchschnitt von 1,1 und unter anderem Geschichte studiert hat, freut sich auf Reisen nach Asien und in die USA, hat sich für ihre Regentschaft aber auch programmatisch einiges vorgenommen. "Mir kommt es darauf an, dass dieses Amt als modern und jung wahrgenommen wird", sagt die junge Frau, die nicht nur Querflöte spielen, sondern auch Latein und Griechisch kann. Beruflich zieht es sie in den Marketing- und Eventbereich. Gut zwei Stunden hatten die sechs Finalistinnen gekämpft und gezittert. Bei den Aufgaben, die sie allein oder in der Gruppe bewältigen müssen, kommt es neben dem Wissen um den Wein auch auf Spontaneität, Redegewandtheit und Charme an.

Huhn beeindruckt vor allem bei der letzten Aufgabe, als es gilt, in einem kleinen Vortrag zu begründen, wen man für Vorbilder hält. In geschliffenen Sätzen legt sie dar, dass dies für sie eine Freundin ist, die trotz vieler Schicksalsschläge eines der schönsten Lächeln hat, die sie kennt, und ein junger Freund, der trotz seiner Verantwortung als Unternehmer für jeden Spaß zu haben sei. Weniger gut läuft es für sie bei der Aufgabe, in einem Vortrag über die Geschichte des Rieslings drei richtige Tatsachen zu entdecken. Huhn, die ihre Abschlussarbeit in Geschichte über die Trinkkultur der alten Griechen geschrieben hat, sieht sich das nach. "Wein ist ein sehr umfangreiches Thema, da kann man einfach nicht alles wissen", sagt die Tochter eines Weinbautechnikers und einer Versicherungsfachangestellten.

Rückenwind bekommt sie vom rheinhessischen Weinbaupräsidenten Ingo Steitz, einem Mitglied der 70-köpfigen Jury. "Bei dieser Entscheidung kommt es darauf an, wie man auch falsche Antworten gut rüberbringt", erklärt er. Denn eine Weinkönigin könne in manch brenzlige Situation geraten, in der man nicht alles wissen könne - und dann gehe es darum, sich charmant aus der Affäre zu ziehen. Er regt dennoch an, dass die Krone in diesem Jahr im Vier-Monats-Turnus weitergegeben wird, sodass neben Huhn auch die beiden Weinprinzessinnen Judith Dorst (Rheinhessen) und Kathrin Schnitzius (Mosel) zeitweise das höchste Amt innehätten.

Für den Kabarettisten Christian "Chako" Habekost geht die Entscheidung in Ordnung, unabhängig davon, dass er selbst Pfälzer sei. "Sie kann ganze Sätze sprechen, sagt kein äh, kann Hochdeutsch, kann Pfälzisch, kann Englisch, was willsch en mehr?"