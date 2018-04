Von Philipp Weber

Mannheim/Weinheim. Das Urteil naht: Im "Palettenprozess" vor dem Mannheimer Landgericht plädieren am kommenden Montag Staatsanwältin Christina Arnold sowie Strafverteidigerin Andrea Combé. Damit geht ein langer Indizienprozess zu Ende, der bereits in der zweiten Instanz angekommen ist. Gestern ging die Verhandlung vor der kleinen Jugendstrafkammer unter dem Vorsitz von Richter Bernhard Roos in die vermutlich vorletzte Runde. Richter, Staatsanwaltschaft, Nebenklage sowie die Rechtsbeistände des Angeklagten versuchten noch einmal dreieinhalb Stunden lang, Licht in das Dunkel der Nacht auf den 12. Mai 2013 zu bringen.

Zur Erinnerung: Der damals 18 Jahre alte Angeklagte soll zwei Mal eine Europalette auf die abschüssige Schlossgasse in Weinheim-Lützelsachsen gezogen haben. Zunächst mit einem gleichaltrigen Freund, später alleine. Nach der ersten Störaktion schaffte ein Nachbar das Hindernis beiseite. Nach dem zweiten Eingriff fuhr ein damals 37 Jahre alter Familienvater um 2.20 Uhr mit dem Rad in die Palette und zog sich schwere Hirnverletzungen zu.

Gestern im Zeugenstand: zwei Heidelberger Polizeibeamte, die als verkehrspolizeiliche Experten ermittelt hatten. Sie schilderten ausführlich, wie sich die Ermittlungen auf den Angeklagten fokussierten. Zunächst klapperten die Beamten drei Lützelsachsener Hotels ab, um an die Namen der Corps-Studenten zu kommen, die in der Tatnacht im Ortsteil waren. Hintergrund: Jedes Jahr findet in Weinheim ein Verbindungstreffen statt, das just am Abend vor der Tat seinen Höhepunkt erreichte.

Die entscheidende Spur lieferte aber der Angeklagte selbst: Als die Polizei unmittelbar nach dem Unfall Zeugen vernahm, sei auch er angetroffen worden. Dabei habe er ausgesagt, mit einem Bekannten in der Nähe des Tatorts gewesen zu sein. Noch in derselben Woche mussten beide im Verkehrskommissariat aussagen. Erste Zweifel seien ihnen schon damals gekommen, so die Beamten: Vor allem der Bekannte des Angeklagten habe einen nervösen Eindruck gemacht. Letztlich kam die Polizei den Jugendlichen auf die Schliche, indem sie Kurznachrichten auswertete und weitere Zeugen vernahm. Demnach müssen die beiden die Unglücksstelle gegen 23 Uhr auf dem Weg zur Party einer gemeinsamen Freundin passiert haben - kurz bevor die Palette entdeckt wurde.

Die Beamten konfrontierten den Bekannten des Angeklagten mit ihren Erkenntnissen. Der räumte ein, an der ersten "Palettenaktion" beteiligt gewesen zu sein. Mit der späteren Wiederholung der Tat habe er jedoch nichts zu tun: Nach der Party seien er, der Beschuldigte und eine weitere Bekannte zunächst gemeinsam unterwegs gewesen - ihre Wege hätten sich aber noch vor Erreichen des Tatorts getrennt. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, dass sein Freund die Palette erneut auf die Straße gezogen hat, soll er geantwortet haben: "Dazu möchte ich nichts sagen."

Das wollte auch der Angeklagte nicht. Als ihn die Polizisten einen Tag später daheim antrafen, verweigerte sein Vater für ihn die Aussage. Unstrittig ist: Die Menge der Zeugen zur zweiten "Palettenablage" ist nicht gerade riesig. Eine entscheidende Rolle kommt offenbar einer jungen Frau zu, die kurz vor dem Unglück in Lützelsachsen unterwegs war. Auch sie hatte sich freiwillig gemeldet - und sich in Widersprüche verstrickt.

Zunächst hatte sie behauptet, auf dem Heimweg von ihrem Freund keine Palette, aber zwei jugendliche Gestalten bemerkt zu haben. Später stellte sich heraus, dass sie auch den Bekannten des Angeklagten getroffen und Kontakt zu dessen Freundin hatte - und dass sie ihren Heimweg deutlich später antrat, als zunächst angegeben. Entscheidendes Indiz: Der Fantasyfilm, den sie mit ihrem Freund angeschaut hatte, war erst um kurz nach 2 Uhr zu Ende. Ebenfalls irritierend: Nach ihrer Aussage vor dem Amtsgericht in Weinheim soll die Zeugin die Hand zur Faust geballt haben. Folge: Die Beweisaufnahme ist noch nicht abgeschlossen, die Zeugin wird am nächsten Montag vors Landgericht geladen.