Von Philipp Weber

Weinheim. Für die Flieger vom Weinheimer Luftsportverein (LSV) hat es sich angefühlt wie ein Sechser im Lotto: Nach vielen vergeblichen Anfragen hatten die "Royal Jordanian Falcons" so plötzlich zugesagt, wie ihre Propellerflugzeuge am Himmel auftauchen. Und jetzt ist es soweit: Zwei mal setzen die Elitepiloten aus Jordanien am Wochenende zum Formationskunstflug an - und bilden damit die Hauptattraktion des LSV-Sommerfests auf der Weinheimer Altau. Der LSV erwartet 10.000 bis 15.000 Besucher. Die RNZ war gestern auf dem Flugfeld - und hat sich die Generalprobe angesehen.

Es war ein Spektakel. Die Formaltion der Extra-300-L-Maschinen stob von einem Moment auf den anderen auseinander - oder kringelte sich zu Loopings. Während der Führungspilot und seine Flügelmänner im Parallelflug unterwegs waren, glänzte der vierte Pilot als Solist. Er drehte Pirouetten, stürzte auf die Erde zu oder nahm die Maschinen seiner drei Kameraden ins Visier - um im scheinbar letzten Moment die Kurve zu kriegen.

Wie bei Shows vor großem Publikum zogen die Flieger zum Brummen der Motoren Rauchfahnen hinter sich her. Lediglich die Lautsprecher blieben stumm. Am Samstag- und am Sonntagnachmittag - je nach Wetterlage ungefähr zwischen 15 und 17 Uhr - soll zu den Vorführungen jordanische Volksmusik erklingen.

"Fliegen ist ein innerer Kampf", erklärte Chefpilot Ghazi Sadoun gestern im Gespräch mit Presse. Er ist jahrelang selbst mitgeflogen, jetzt koordiniert er seine Kameraden vom Boden aus: "Wir genießen das Gefühl der Freiheit, müssen aber auch stets darauf achten, dass nichts passiert." Seinen Aussagen zufolge bewegen sich die Flieger auf einer Höhe von bis zu einem Kilometer. "Zum Boden halten wir 200 Meter Abstand, 50 Meter mehr als vorgeschrieben." Was von der Erde aus wirkt, wie Spontaneinfälle der Flieger, sei bis ins kleinste Detail geplant: "Wir sind drei Monate im Jahr unterwegs - dann geht es zurück nach Jordanien." Dort starte gleich das Training fürs nächste Sommerprogramm: "Die Piloten werden bei der jordanischen Luftwaffe ausgebildet", sagt Sadoun. Nach einigen Jahren bei den "Falcons" kehrten sie wieder dorthin zurück, um ihre militärischen Karrieren fortzusetzen.

Dennoch sei der zehnköpfige Trupp aus Piloten und Technikern in friedlicher Mission unterwegs, betonen alle. Demnach sehen sich die "Falcons" als Repräsentanten ihres Landes und dessen Königshaus. Jordanische Auslandseinrichtungen bieten auf dem Sommerfest unter anderem Infostände zu Kultur und Tourismus im Land an. Der LSV selbst glänzt wieder mit eigenen Flugvorführungen - insbesondere mit Segelflugzeugen. Fallschirmspringer starten und landen auf dem Gelände ebenso wie Flugzeuge und Hubschrauber, die die Besucher zu einem Flug über Weinheim einladen. Skeptiker mögen bei so viel Flugspektakel an 1988 denken: Damals war eine Flugshow im rheinland-pfälzischen Ramstein in eine Katastrophe ausgeartet: Eine Maschine war ins Publikum gerast und hatte 70 Menschen getötet.

Seither habe der Gesetzgeber die Sicherheitsbestimmungen verschärft und mehrere Flugfiguren verboten, so LSV-Chef Wilhelm Jelkmann. Der Verein als Veranstalter und alle teilnehmenden Piloten müssten ihr Tun und Lassen vorab exakt dokumentieren. Außerdem müsse der LSV sicherstellen, dass genügend Feuerwehr- und Rettungskräfte verfügbar sind. Verstöße gegen die Auflagen der Genehmigungsbehörde - das Regierungspräsidium in Karlsruhe - gelten als Straftat. Jelkmann: "Was der Verein tut, bewegt sich bis aufs letzte i-Tüpfelchen im Rahmen der Genehmigung." Das gilt auch für die Darbietung der "Falcons": Präsidiumsvertreter Thimo Angerer hatte gestern nichts auszusetzen. Sein Statement: "Genehmigt wie geflogen."