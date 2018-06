Von Philipp Weber

Weinheim. Am Ende fiel das Ergebnis deutlich aus: Nach den Krawallen rund um den letzten Bundesparteitag der rechtsextremen NPD in der Weinheimer Stadthalle hat der Gemeinderat der Zweiburgenstadt am Mittwoch mehrheitlich für eine Umwidmung der beiden größten öffentlichen Säle gestimmt. Damit sind Parteiveranstaltungen in der Stadthalle und im Rolf-Engelbrecht-Haus bis auf weiteres nicht mehr möglich. Einzige Ausnahme: Politische Veranstaltungen mit eindeutig überparteilichem Charakter.

"Zwei Ausnahmetage im Jahr kann sich eine Stadt in unserer Größenordnung nicht leisten", hatte Oberbürgermeister Heiner Bernhard bereits am 21. November gesagt: An dem vorhergehenden Samstagmorgen war es rund um die Stadthalle zu Zusammenstößen zwischen gewaltbereiten Gegendemonstranten und der Polizei gekommen. Auch am darauffolgenden Sonntag waren weite Teile der Weinheimer Nordstadt abgeriegelt: Gaststätten blieben geschlossen, Familien trauten sich kaum noch auf die Straße.

Dennoch taten sich weite Teile des Gemeinderats zunächst schwer, dem "Saalverbot" zuzustimmen: Weinheim ist mit knapp 45 000 Einwohnern immerhin Mittelzentrum, in Wahljahren treten hier stets mehr oder weniger prominente Landes- und Bundespolitiker auf, auch in den öffentlichen Sälen. Und dann waren da noch grundsätzliche Erwägungen.

"Parteien wirken an der politischen Willensbildung des Volkes mit", zitiert Carsten Labudda (Die Linke) das Grundgesetz. Man dürfe die Entfaltung echter Demokraten nicht aus Angst vor "Undemokraten" beschneiden: "Leider ist genau diese Praxis weltweit zur Gewohnheit geworden. Lediglich Norwegen stellt eine Ausnahme dar", sagt er: Die Skandinavier hätten auf die Morde des Rechtsextremisten Anders Breivik reagiert, indem sie Demokratie und Transparenz stärkten. Auch der Grünenlandtagsabgeordnete und Weinheimer Stadtrat Uli Sckerl reagierte enttäuscht auf die Mehrheitsentscheidung: "Ich hätte mir in diesem Haus mehr Souveränität gewünscht. Wir hätten warten können, bis alle Informationen, etwa zum Vorgehen anderer Gemeinden, auf dem Tisch liegen. Wenn sich die Politik in einem Winterwahlkampfjahr wie 2016 aus öffentlichen Räumen zurückzieht, ist das keine Petitesse", sagt er.

Die klare Mehrheit im Gemeinderat gegen Sckerls Vertagungsantrag und für die Umwidmung der Säle kam überraschend, da mit CDU und Freien Wählern zunächst zwei der drei größten Fraktionen dem Grünen folgen wollten. "Ich bin von mehreren Seiten um rechtliche Klärung gebeten worden", so Sckerl. Und tatsächlich: Erst als Oberbürgermeister Bernhard, die SPD und die kleineren bürgerlichen Gruppierungen den Druck erhöhten, überlegten es sich die Freie Wähler und CDU anders.

Bernhard reagierte schon am Mittwoch auf Sckerls Kritik - und hielt eine scharfe Gegenrede: "Ich verwahre mich entschieden gegen den Vorwurf, aus Angst zu handeln. Wir haben mit kühlem Kopf entschieden. Abwarten nützt in dieser Sache nichts." Die NPD will ihren Bundesparteitag auch im kommenden Jahr in der Weinheimer Stadthalle abhalten. Nach RNZ-Informationen hat die Stadt die Umwidmung ihrer Säle gerade deshalb so energisch vorangetrieben, um bei einer möglichen gerichtlichen Auseinandersetzung mit den Rechtsextremen nicht ins Hintertreffen zu geraten. Diese hatten ihre Parteitage bereits 2013 und 2014 in der Zweiburgenstadt abgehalten. 2013 im Saal eines Gasthofs, 2014 in der Stadthalle. 2014 hatte der Staatsgerichtshof Baden-Württemberg die Stadtverwaltung gezwungen, ihre Halle freizugeben.