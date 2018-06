Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis. (pol/rl) Für Verunsicherung sorgen derzeit Nachrichten, die über soziale Medien und per Whatsapp Verbreitung finden. Demnach sollen Umschläge in Briefkästen verteilt werden, die CDs mit Liedern und Texten aus dem Koran beinhalten. Diese CDs sollen mit einer chemischen Substanz behandelt sein, die die Atemwege belaste. In Weinheim sollen schon Menschen in Kliniken eingeliefert worden sein.

Seit Samstagvormittag gingen eine Vielzahl von Anrufen besorgter Bürger beim Polizeirevier Weinheim ein, die sich nach dem Wahrheitsgehalt dieser beunruhigenden Meldungen erkundigten. Laut Polizei sind es eindeutige Falschmeldungen und pure Panikmache, die offenbar zum Ziel haben, sowohl Muslime als auch Nichtmuslime zu verunsichern. Dem Polizeipräsidium Mannheim sind definitiv keine Fälle in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis bekannt (mehr dazu auch bei Mimikama.at).



Die Polizei rechnet damit, dass diese Falschmeldungen in den nächsten Tagen jedoch weitere Kreise ziehen werden. Deshalb rät die Polizei dringend davon ab, solche Nachrichten, ob per Whatsapp oder in den sozialen Medien wie Facebook oder Twitter weiterzuleiten oder zu teilen.

Dem Polizeipräsidium Mannheim zufolge wurden in den vergangenen Tagen bereits in Köln und Leipzig ähnliche Nachrichten ohne Wahrheitsgehalt verbreitet. Der Ursprung dieser Falschmeldung sei derzeit noch nicht bekannt.