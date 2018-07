Von Olivia Kaiser

Mannheim. Im Innenhof der Landeserstaufnahme-Einrichtung in der Mannheimer Industriestraße ist immer etwas los. Trotz der kälteren Temperaturen treffen sich die Flüchtlinge draußen. Die Erwachsenen stehen in Grüppchen zusammen und unterhalten sich, die Kinder spielen Ball. Die meisten Bewohner aber haben sich im hinteren Teil des Hofs um den Weihnachtsbaum versammelt.

Sigrid Kemptner, die Leiterin der Abteilung Soziale Dienste und Migration des Caritasverbands Mannheim, stimmt "Oh Tannenbaum" an. Ihre Kollegen und die freiwilligen Helfer singen mit. Danach tragen sie kurze besinnliche Geschichten vor, die aus dem Deutschen ins Englische, Französische und Arabische übersetzt werden. Für die Flüchtlinge ist die Adventsfeier mit Liedern, Plätzchen und Geschenken eine schöne Überraschung.

Die Mannheimer LEA Die Flüchtlingsunterkunft in der Mannheimer Industriestraße ist bislang noch eine Außenstelle der Landeserstaufnahme-Einrichtung (LEA) in Karlsruhe, soll aber nach dem Wunsch der Landesregierung und der Stadt im nächsten Jahr eine eigenständige LEA werden. Weil der Gebäudekomplex umfassend saniert werden muss und die Verhandlungen mit dem Eigentümer schwierig sind, prüft das Land einen Neubau in der benachbarten Untermühlaustraße. Diese Grundstück gehört der städtischen Wohnungsbau-Gesellschaft GBG. In der derzeitigen Unterkunft sind 700 Menschen untergebracht, darunter 36 Kinder unter 14 Jahren. Die meisten Flüchtlinge stammen aus Syrien, Somalia, Gambia und dem Kosovo. Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe unterhält die Einrichtung. Die Firma European Homecare (EHC) ist im Auftrag des RP für Unterbringung, Versorgung und ärztliche Behandlungen zuständig. Caritasverband und Diakonie kümmern sich um soziale Belange. Die LEA ist lediglich eine "Durchgangsstation". Im Schnitt bleiben die Flüchtlinge dort drei bis vier Wochen, dann werden sie auf Kommunen in ganz Baden-Württemberg verteilt.

Offiziell heißt der Gebäudekomplex in der Neckarstadt "Landeserstaufnahme-Einrichtung Karlsruhe, Außenstelle Mannheim", kurz: LEA. "Uns war es wichtig, dass wir einen Weihnachtsbaum haben", sagt Joachim Cavallaro, der Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe, das die Einrichtung betreibt. Dabei ist der Baum für ihn vor allem ein Symbol der Zusammengehörigkeit: "Die Flüchtlinge sehen ihn momentan an jeder Ecke, und die meisten wissen um seine Bedeutung. Viele Menschen in Deutschland haben einen. Wir wollten mit dem Baum zeigen: Ihr gehört zu uns!"

Inzwischen verteilen die freiwilligen Helfer Tüten mit Plätzchen an die Menschen. "Gebacken wurden sie in Mannheimer Schulen und Kirchengemeinden speziell für die Flüchtlinge", erzählt Carina Enslin vom Caritasverband. Sie hat mit ihrem Team die Feier organisiert.

Nach einem letzten Weihnachtslied klatschen alle Applaus, auch Hasan Hoxha. Er kam vor zehn Tagen aus dem Kosovo nach Deutschland, weil es in seiner Heimat keine Arbeit und keine Perspektive gibt: "Bei uns zu Hause herrscht Chaos. Ich möchte einfach die Chance auf ein gutes Leben haben und hoffe, bald arbeiten zu können." Die Qualifikation hat der gelernte Maler. Das Weihnachtsfest wird Hoxha mit seinen Freunden in der LEA feiern. "Wir essen gemeinsam und sitzen zusammen." Hoxha ist alleine nach Deutschland gekommen, seine Eltern und Geschwister blieben im Kosovo zurück. "Natürlich vermisse ich sie. Ich will an Weihnachten mit ihnen telefonieren."

Da die Flüchtlinge nur kurz in der Einrichtung bleiben, besuchen die Kinder weder eine Schule noch einen Kindergarten. Deshalb haben Caritasverband und Diakonie jetzt ein Spielzimmer eingerichtet, das zur Adventsfeier eröffnet wird. Es gibt Kuscheltiere, Mal- und Bastelmaterialien sowie Gesellschaftsspiele.

"Das konnten wir alles mit Spenden auf die Beine stellen", sagt Helmut Bühler, stellvertretender Direktor der Diakonie Mannheim. "Eine Pädagogin betreut das Spielzimmer mit Hilfe von Ehrenamtlichen und Müttern." Zur Adventsfeier bekommt jedes Kind eine kleine Überraschung. Die Freude ist groß, als sie ihre bunt verpackten Geschenke in Empfang nehmen.

Manche Kinder sind noch zu klein, um an der Feier teilzunehmen. Zum Beispiel der fünf Monate alte Ramses, der mit seinen Eltern aus Kamerun nach Deutschland gekommen ist. In einer der Küchen im Wohntrakt der Einrichtung kocht Mutter Stéphanie gerade das Abendessen. "Wir sind seit einer Woche hier", erzählt sie. Mannheim ist für die kleine Flüchtlingsfamilie nur eine Übergangsstation, in welche Stadt in Baden-Württemberg sie dann kommen, wissen sie nicht. Es sei schwer, sich bei all der Ungewissheit auf Weihnachten zu freuen, sagt Stéphanie. "Aber wir sind so froh, dass wir in Deutschland sind."

Sigrid Kemptner und Helmut Bühler freuen sich, dass die Feier so gut ankommt: "Wir haben einen christlichen Auftrag. Da ist es für uns logisch, mit den Bewohnern Weihnachten zu feiern", sagt Kemptner. Bühler stimmt zu: "Schenken und teilen ist eine wichtige christliche Botschaft. Schließlich hat die Heilige Familie auch ein Obdach gesucht."