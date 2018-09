Von Hans-Joachim Heinz

Die Stadt rühmt sich in allerlei Veröffentlichungen, mit dem Friedrichsplatz nicht nur die größte und schönste Jugendstilanlage Deutschlands, sondern sogar Europas zu besitzen. Und daher, so könnte man meinen, erfährt dieses Juwel auch die notwendige Zuwendung. Im Bezug auf alle Grünflächen in der Stadt trifft dies auch zu, der Friedrichsplatz genießt absolut den höchsten Pflegestandard. Und es existiert ein Beschluss des Gemeinderats, der Veranstaltungen an dieser repräsentativen Anlage nur in Ausnahmefällen zulässt.

Doch diese haben sich in jüngster Zeit merklich gehäuft. Ganz abgesehen einmal von den Feierlichkeiten bei Fußball-Welt- oder Europameisterschaften, schon bei der "Autosymphonic" anlässlich 125 Jahre Automobil im Jahr 2011 war der Gemeinderatsbeschluss aufgeweicht worden. Die Folge waren Beschädigungen hauptsächlich des Rasens in einer Größenordnung von etwa 7000 Euro.

Das sieht eine Woche nach Beendigung des Internationalen Deutschen Turnfestes vom 18. bis 25. Mai schon ganz anders aus. Die technische Endabnahme hat ergeben, dass ein Teil der Rasenflächen in der Wasserturmanlage und in der Augusta-Anlage vergilbt oder durch Fahrspuren sogar zerstört worden ist. Insgesamt müssen rund 1500 Quadratmeter neuer Rollrasen verlegt werden. Der Rest der geschädigten Fläche könne, so die Gutachter der Stadt, durch Vertikutieren wieder hergestellt werden. Darüber hinaus müssen rund 30 beschädigte Randsteine repariert oder erneuert und, weil sich die Wege teilweise abgesenkt haben, rund 750 Quadratmeter Wege neu aufgebaut werden. Das von der Bühne überbaute große Wasserbecken habe aber ebenso wenig Schäden davongetragen wie das Wahrzeichen Wasserturm selbst.

Bezahlt werden sollen die anstehenden Sanierungsmaßnahmen aus dem Budget des Organisationskomitees Turnfest: "Wir haben rund 50 000 Euro für die Behebung von Schäden einkalkuliert", betonte Axel Bentz vom Organisationskomitee. "Und wir gehen davon aus, dass dieses Geld ausreichen wird, um die jetzt entstandenen Schäden zu beheben". Was passiert aber, wenn die Schadenssumme letztlich doch höher sein wird? Dann muss eben im Haushalt der Stadt nach entsprechender Deckung gesucht werden.

Die Wasserturmanlage soll jedenfalls - vorausgesetzt das Wetter spielt mit - in rund zwei Wochen wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden. Und dieser wird dann sicherlich so lange anhalten, bis die nächste Großveranstaltung genehmigt und der Friedrichsplatz erneut zum Festplatz wird....