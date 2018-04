Von Harald Berlinghof

"Empathie, Empathie, Empathie". So lautet die Antwort von Mannheims Erstem Bürgermeister Christian Specht auf die Frage, wie sich Bürger an ein Gemeinwesen binden lassen. Für ihn ist der "Klebeeffekt", der beispielsweise auswärtige Studenten nach ihrem Studienabschluss in der Quadratestadt hält, "durchaus noch verbesserungsfähig". Jedes Jahr kommen rund 4500 neue Studenten an Mannheimer Hochschulen. "Die wollen wir nach ihrem Studienabschluss nicht alle wieder abgeben", erklärt Specht.

Deshalb hat die Stadt Mannheim nun gemeinsam mit der Universität Zürich und der Ludwigsburger Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen ein Forschungsprojekt aufgelegt, das den Informationsbedarf von Neubürgern innerhalb eines neuartigen Beratungskonzepts abdecken soll. "Wir wollen von Anfang an gute Beziehungen zu neuen Einwohnern aufbauen und sie möglichst langfristig an Mannheim binden", so Specht. Fakt ist, dass seit einigen Jahren eine Wanderungsbewegung stattfindet zurück in die Städte. Man glaubt, dass der demografische Wandel hierbei eine Rolle spielt. Die Menschen zieht es wieder zurück in die Nähe guter Infrastrukturanbindungen. Das könne der Hausarzt um die Ecke sein oder der in der Nähe gelegene Hauptbahnhof. Eine echte Forschung, die sich mit Wanderungsbewegungen zurück in die Stadt befasst, gebe es noch nicht. Da will man Vorreiter sein.