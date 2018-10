Von Stefanie Kuntermann

Weinheim. Die Abzweigung von der B 3 nach Sulzbach ist abgesperrt, Blaulicht blinkt, Polizeiautos versperren den Weg, eine Beamtin fragt nach dem Ziel. Sulzbach, Restaurant "Zum Schwarzen Ochsen", das ist am Wochenende eine äußerst brisante Adresse.

In dem Lokal an der abgesperrten Hauptstraße geht der NPD-Bundesparteitag in seine letzte Runde, während draußen Mannschaftswagen der Polizei parken und in den Seitengässchen die Straßensperren vom Vortag abgestellt sind. In den Ort kommt man nur von Hemsbach oder über den Dammweg.

Einsatzleiter Jürgen Helfrich nennt ein paar Zahlen rund um den Parteitag: 700 Beamte seien für die zwei Tage in wechselnden Schichten nach Sulzbach abgeordnet worden, sie kamen aus der Umgebung, aber auch aus Lahr, Böblingen oder Bruchsal. 70 Gegendemonstranten am Samstagvormittag, rund 200 am Nachmittag, gestern etwa 400, das sind weitere Hausnummern. 250.000 Euro soll der Einsatz gekostet haben, Weinheims Revierleiter bestätigt das nicht: "Die Kosten erheben wir im Nachgang."

"Ich bin froh, dass es keine Zusammenstöße gab", bilanziert Oberbürgermeister Heiner Bernhard: "Weinheim ist eben nicht Heidelberg oder Mannheim". Auch wenn am Sonntag der Geburtstag seiner Gattin ist, hält er in Sulzbach die Stellung, schüttelt Hände und führt Gespräche. "Was man hier alles aushalten muss", sagt ein Sulzbacher im Vorbeigehen, froh, dass der Spuk bald ein Ende hat. Im "Ochsen" herrscht derweil Aufbruchsstimmung, die Parteitagsteilnehmer verlassen das Lokal. 170 waren es am ersten Tag, 144 am zweiten. Manche tragen Kästen mit Unterlagen, eine Frau versteckt vor den Kameras ihr Gesicht hinter einer Mappe.

Im Saal sitzt der frisch im Amt bestätigte NPD-Bundesvorsitzende Holger Apfel, sein Sprecher Frank Franz spricht von "misslichen Umständen", unter denen der Parteitag habe stattfinden müssen. Wahlstrategie und ein bemerkenswerter Beschluss waren die Ergebnisse des Treffens. "Die NPD lehnt Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung strikt ab", haben die Delegierten beschlossen. Bei den Bundestagswahlen streben sie "1,5 Prozent plus X" an, die Sulzbacher Demonstranten sind für Apfel alles "rangekarrte Berufsdemonstranten, Gutmenschen, die von der Anti-Rechts-Industrie leben." Das ist nachweislich falsch, jeder der öfter als ein Mal in Weinheim war, erkennt auf der Demonstration etliche bekannte Gesichter.

Auch Bernhard hat anderes erlebt: "Das war sehr authentisch, eine spontane Kundgebung des Missfallens." Angeregt vom CDU-Ortsvereinsvorsitzenden Karl Zöller hatten Vertreter von Parteien, Institutionen und Kirchen vor dem "Ochsen" demonstriert. Alles Einheimische übrigens, die als Folge des Parteitags eine Verknüpfung der NPD mit Weinheim befürchten, weiß Bernhard. Für die Freiwillige Feuerwehr hat der Parteitag indes unmittelbare Folgen: Am Samstag wurde beschlossen, das für gestern geplante Feuerwehrfest um eine Woche zu verschieben. Bernhard begrüßt den Beschluss: "Wir müssen die Kameraden nächste Woche besonders unterstützen."