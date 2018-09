Heidelberg/Rhein-Neckar. (nip) "Erst im Alter erkennt man, wer man wirklich ist." Dieser Satz von Professor Andreas Kruse vom Institut für Gerontologie der Uni Heidelberg umschreibt bei der ersten "Kommunalen Gesundheitskonferenz" von Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg eine ganze Menge: Wie ein Mensch altert, wie aktiv er dabei altert, welche Möglichkeiten der sozialen Teilhabe ihm bleiben und wie selbstbestimmt er nach wie vor leben will und kann.

Dieser erste gemeinsame Kongress von Kreis und Stadt drehte sich gestern in vielen Fragestellungen rund ums Thema "Alter(n) und Gesundheit"; circa 60 Teilnehmer von Behörden, Bildungseinrichtungen, Verbänden, Kassen, Selbsthilfegruppen und etlichen anderen Institutionen waren dabei, um dem "Experiment Gesundheitskonferenz", wie es Landrat Stefan Dallinger formulierte, dauerhaft mit mindestens einer Veranstaltung jährlich Leben einzuhauchen.

Sie fußt dabei auf Empfehlungen des Sozialministeriums, Gesundheitskonferenzen einzurichten, um die "Gesundheitsstrategie Baden-Württemberg" voranzutreiben; ohne Personalstellen und ohne Anschubfinanzierung sei das bisher aber gar nicht zu leisten gewesen, so Dallinger. Das hat sich nun geändert: Das Land gab eine gewisse Summe, und das Landratsamt installierte durch personelle Umschichtungen und die Einrichtung eines zeitlich befristeten Arbeitsplatzes eine Geschäftsstelle, die den neuen Prozess begleiten soll.

In hohem Maße gehe es zunächst um eine Bestandsaufnahme: Was ist in Städten und Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises an Angeboten für Senioren vorhanden, wie werden sie angenommen, wo gibt es Defizite und wie lässt sich das alles sinnvoll vernetzen, erklärte Rainer Steen vom Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis. Die Aufgabe der Geschäftsstelle und der Koordinatoren, die sich gestern zur Weiterarbeit bereit erklärten, ist es nun, die Kommunen mit ins Boot zu holen. "Gesundheit findet vor Ort statt, doch dazu braucht es ein Konzept", sagte Steen. Die Hauptziele der Gesundheitsstrategie des Landes sind vorformuliert: Die Entstehung chronischer Erkrankungen vermeiden oder hinauszögern, Gesundheit in allen Lebenslagen und Lebenswelten fördern und durch Prävention die Wettbewerbsfähigkeit des Landes sichern.

Dabei steht die Frage im Raum, wie Kommunen und Kreise auf den demografischen Wandel reagieren. Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner, der die erste Gesundheitskonferenz gemeinsam mit dem Landrat leitete, habe von "erschreckenden Zahlen" gesprochen, so Steen weiter. In 20 Jahren sei der Anteil älterer Menschen ab 66 Jahren doppelt so hoch wie heute. Das geht einher mit Herausforderungen hinsichtlich des Betreuungsbedarfs und des Angebots an Wohnformen, Letzteres ein zentrales Thema der nahen Zukunft. Man müsse vor Ort ein ganzes Netz an Programmen spannen, forderte Professor Kruse. Durch individuelle Förderung ließe sich gerade der Demenzprozess auf lange Zeit verzögern.