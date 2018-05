Von Stefan Zeeh

Heidelberg/Rhein-Neckar. Heidelberg und Mannheim haben es - auch in den Städten Bonn oder Köln sowie in daran angrenzenden Landkreisen ist es erhältlich: Das Sozialticket für einkommensschwache Personen oder Familien zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Auch in den politischen Gremien des Rhein-Neckar-Kreises gibt es bereits seit mehreren Jahren immer wieder Anträge zur Einführung eines Sozialtickets, etwa von den Fraktionen der Linken und der SPD. Getan hat sich allerdings noch nichts.

Nach den neuesten Zahlen, die Landrat Stefan Dallinger bei der Sitzung des Sozialausschusses vorstellte, wären etwa 23.000 Menschen im Rhein-Neckar-Kreis berechtigt, ein Sozialticket zu erwerben. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass nur etwa ein Fünftel der Bezugsberechtigten letztendlich die Leistungen in Anspruch nehmen wird.

Nach dieser Rechnung müsste der Kreis das Sozialticket mit rund 2,2 Millionen Euro bezuschussen. Ein Betrag, der, wie ein Antrag der Linken aus dem Jahr 2012 zeigt, etwa durch eine Anhebung der Kreisumlage um 0,3 Prozentpunkte zur Verfügung stehen würde.

Die Problematik um die Einführung eines Sozialtickets beschränkt sich jedoch nicht nur auf die dafür notwendigen finanziellen Mittel. Darauf weist bereits die Tatsache hin, dass es Sozialtickets vor allem in den größeren Städten gibt und nur in wenigen Landkreisen. Warum dies so ist, zeigte ein Bericht von Michael Winnes von der MVV. In Mannheim können Bezieher von Hartz IV oder Sozialhilfe sowie Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz bekommen, pro Monat zwei Mehrfahrtenkarten mit jeweils fünf Einzelabschnitten erwerben.

Pro Mehrfahrtenkarte wird ein Eigenanteil der Nutzer in Höhe von fünf Euro fällig, der Zuschuss der Stadt beläuft sich auf sechs Euro. Für das Sozialticket stellt die Stadt Mannheim insgesamt 400.000 Euro jährlich zur Verfügung. "Dies entspricht rund 66.000 Mehrfahrtenkarten", erläuterte Michael Winnes.

2013 wurden 49.000 Mehrfahrtenkarten verkauft und im ersten Halbjahr dieses Jahres fast 28.000, so dass der Etat für das Sozialticket voraussichtlich nicht ausgeschöpft wird. Der Vorteil des Mannheimer Systems ist vor allem strukturell bedingt, denn Ausgabe und Abrechnung der Tickets liegen in einer Hand. Damit lässt sich sehr einfach ein Überschreiten des Budgets vermeiden.

Für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg berichtete Siegfried Krüger über das dortige Sozialticket. Mit den Großstädten Bonn, Köln und Leverkusen und den angrenzenden Landkreisen ist das Gebiet des Verkehrsverbundes auf den ersten Blick ähnlich geprägt wie das des RNV. Allerdings wohnen im Einzugsgebiet des Verkehrsverbunds rund 3,3 Millionen Menschen und damit wesentlich mehr als im Rhein-Neckar-Kreis und den Städten Heidelberg und Mannheim.

Entsprechend hoch ist mit 380.000 Personen auch die Zahl der Bezugsberechtigten, die zwischen Tickets für Gelegenheitsfahrern und Monatskarten wählen können. Die Ersparnis liegt je nach Art der Fahrkarte zwischen 40 und 60 Prozent.

Die finanziellen Mittel stellt das Land Nordrhein-Westfalen bereit, das dieses Jahr bis zu acht Millionen Euro an den Verkehrsverbund überweist.