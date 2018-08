In einer Höhe von nur 75 bis 100 Metern flog ein Militärjet über einen Stadtteil bei Walldürn und erschreckte die Menschen. RNZ-Leser meldeten sich nach einem entsprechenden Bericht zu Wort; ein Leser sagte, er sei sicher, dass es sich um einen Tornado handelte. Foto: dpa

Von Rüdiger Busch

Walldürn/Mosbach. Große Resonanz gab es auf einen Zeugenaufruf der Polizei, den die Rhein-Neckar-Zeitung auf ihrer Internetseite veröffentlichte. Wie berichtet, hatte ein extrem tief fliegender Militärjet am Freitagvormittag bei einem 27-Jährigen in Hornbach, einem Stadtteil von Walldürn im Neckar-Odenwald-Kreis, einen Schock ausgelöst. Der Mann hatte seinen Rasen gemäht, als der Düsenjet auffallend niedrig über ihn hinweg flog.

Der 27-Jährige erschrak Polizeiangaben zufolge so sehr, dass er sich am ganzen Leib zitternd unmittelbar nach dem Vorfall in ärztliche Behandlung begeben musste. Auch ein Nachbar des Mannes hörte trotz laufenden Motors seines Rasenmähers das Donnern des Flugzeugantriebs, wie er berichtete. Beide Männer konnten allerdings den Kampfjet nicht näher beschreiben.

Die Polizei hat bei der zuständigen Behörde der Bundeswehr Ermittlungen in Auftrag geben. Über bebautem Gebiet müssen Luftfahrzeuge nämlich einen Mindestabstand zum Boden einhalten. Mit einem schnellen Ermittlungsergebnis sei aber nicht zu rechnen, teilte die Polizei gestern auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Auf Grund der verschiedenen Zeugenaussagen der RNZ-Leser lässt sich nun aber die weitere Flugroute des Tieffliegers nachvollziehen. Aus Mudau, Haßmersheim, Mosbach und aus dem Heidelberger Raum wurden Sichtungen gemeldet. Christoph Lunczer aus Mosbach glaubt sogar, den Militärjet identifizieren zu können: "Es war ganz sicher ein Panavia Tornado. Er flog ziemlich zentral über Mosbach in Richtung Obrigheim und zwar in einer Höhe von 75 bis 100 Metern", sagte der RNZ-Leser.

Info: Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Flugzeug machen können, können sich beim Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/9040, melden.