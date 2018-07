Weinheim. (web) Mit einer Menge deutschem Rap bei bestem Sommerwetter begann am Freitagnachmittag das dreitägige Waidsee-Festival in Weinheim. Zum Auftakt begeisterte Headliner Cro am Abend das überwiegend jugendliche Publikum: Seiner Aufforderung "Ich bin Carlo, werft den Arm hoch" in Anlehnung an seinen bürgerlichen Namen Carlo Waibel kamen seine Fans gern nach.

Schon zuvor hatten Sorgenkind, Danju und vor allem Megaloh und die Spaß-Rap-Truppe "Die Orsons" am Strandbad für gute Stimmung und viele "wavende" Hände gesorgt. Dabei war der Vorverkauf mit etwas mehr als 4000 Karten noch verhältnismäßig schleppend verlaufen. Als am Freitagabend jedoch hinter der Bühne die Sonne unterging und schließlich der Rapper mit der Pandamaske erschien, tat das der Begeisterung keinen Abbruch.

In den kommenden Tagen werden deutlich mehr Besucher am Waidsee erwartet: Am Samstagabend gibt sich Dieter Thomas Kuhn ab 20 Uhr die Ehre, Einlass ist bereits drei Stunden vor Konzertbeginn. Mit den Hip-Hop-Veteranen der Fantastischen Vier wird am Sonntagabend ab 20 Uhr (nicht um 19 Uhr, wie vorher hier stand) der Höhepunkt des diesjährigen Waidsee-Festivals erwartet.